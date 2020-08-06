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Giménez é a prioridade número um do Chelsea, diz jornal britânico

De acordo com informações do 'Daily Star', equipe dirigida por Frank Lampard pretende oferecer uma proposta de 65 milhões de euros pelo defensor uruguaio, de 25 anos...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 11:59

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 11:59

Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid / Site oficial
Apesar da pandemia global de cornanvírus, que virou o mundo do avesso e afetou o calendário do futebol mundial, o Chelsea segue presente no mercado e pretende fazer mais uma contratação. Para reforçar a equipe de Frank Lampard, os Blues irão oferecer um prposta de 65 milhões de euros para o zagueiro Giménez, do Atlético de Madrid.
De acordo com informações do jornal britânico 'Daily Star', o uruguaio, de 25 anos, é a prioridade número 1 da equipe inglesa para a próxima temporada. Vale lembrar que o clube do magnata russo Roman Abramovich já anunciou as seguintes aquisições de Ziyech e Timo Werner. Porém, os ingleses prometem ser um dos times mais ativos nesta janela, mesmo com a pandemia.
Em fevereiro de 2019, a Fifa proibiu o Chelsea de registrar novos atletas, alegando que o clube não respeitou as regras das negociações com menores de idade. Após ter seu apelo de redução de pena negado pela Fifa, o clube recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que acatou o pedido e diminuiu o tempo da pena.
Desde que chegou ao Wanda Metropolitano em 2013, o zagueiro uruguaio já disputou 186 partidas e marcou 8 gols. Com a camisa dos Colchoneros, ele já conquistou o Campeonato Espanhol, da temporada 2013–14, a Supercopa da Espanha de 2014, a Liga Europa da UEFA, em 2017–18, e a Supercopa da UEFA, em 2018.

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