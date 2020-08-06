Giménez é a prioridade número um do Chelsea, diz jornal britânico

Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid / Site oficial

Apesar da pandemia global de cornanvírus, que virou o mundo do avesso e afetou o calendário do futebol mundial, o Chelsea segue presente no mercado e pretende fazer mais uma contratação. Para reforçar a equipe de Frank Lampard, os Blues irão oferecer um prposta de 65 milhões de euros para o zagueiro Giménez, do Atlético de Madrid.

De acordo com informações do jornal britânico 'Daily Star', o uruguaio, de 25 anos, é a prioridade número 1 da equipe inglesa para a próxima temporada. Vale lembrar que o clube do magnata russo Roman Abramovich já anunciou as seguintes aquisições de Ziyech e Timo Werner. Porém, os ingleses prometem ser um dos times mais ativos nesta janela, mesmo com a pandemia.

Em fevereiro de 2019, a Fifa proibiu o Chelsea de registrar novos atletas, alegando que o clube não respeitou as regras das negociações com menores de idade. Após ter seu apelo de redução de pena negado pela Fifa, o clube recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que acatou o pedido e diminuiu o tempo da pena.