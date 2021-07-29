Gilvan valoriza momento do Botafogo e projeta clássico com o Vasco: 'Será muito difícil'

Crédito: Vítor Silva/BFR

Dois jogos sob o comando de Enderson Moreira e duas vitórias. O Botafogo está em um momento de evolução na temporada 2021 e se aproximou do G4 da Série B do Brasileirão: a diferença, que já foi de dez pontos, atualmente é de cinco. O zagueiro Gilvan valorizou, ao site oficial do clube, o momento.

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– Estamos evoluindo com a chegada do professor, um cara que cobra bastante e a filosofia do trabalho dele é muito boa. O grupo está assimilando bem, mas é claro que temos muito a melhorar. Acho que nosso momento está melhor, mas temos que manter os pés no chão. Não ganhamos nada ainda e estamos só com 19 pontos. Poderíamos estar melhor. Houve uma oscilação no começo, mas espero que agora venham só coisas boas para o nosso grupo - afirmou.

O próximo compromisso, contudo, não promete ser fácil: o Botafogo mede forças com o Vasco no sábado, às 21h, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.– É trabalhar forte para no sábado fazermos um grande jogo. Sabemos que será muito difícil, o Vasco tem uma equipe qualificada com bons jogadores. O Lisca também é um bom treinador, já trabalhei com ele e sei que cobra bastante as equipes que trabalha. Estamos atentos a tudo isso para fazermos um grande jogo e buscarmos o resultado - confessou.

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O Botafogo está em uma sequência de dois jogos seguidos sem levar gol na Série B - justamente desde que Enderson chegou. O camisa 4 valorizou o empenho da equipe desde o campo ofensivo, o que acaba refletindo no terço inicial.