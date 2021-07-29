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Gilvan valoriza momento do Botafogo e projeta clássico com o Vasco: 'Será muito difícil'

Zagueiro valorizou a evolução do Alvinegro desde a chegada de Enderson Moreira, comentou sobre o reencontro com Lisca e espera partida complicada no Brasileirão...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/BFR
Dois jogos sob o comando de Enderson Moreira e duas vitórias. O Botafogo está em um momento de evolução na temporada 2021 e se aproximou do G4 da Série B do Brasileirão: a diferença, que já foi de dez pontos, atualmente é de cinco. O zagueiro Gilvan valorizou, ao site oficial do clube, o momento.
+ Gilvan elogia Lucas Mezenga, zagueiro do Botafogo: 'O vejo futuramente na Seleção Brasileira'
– Estamos evoluindo com a chegada do professor, um cara que cobra bastante e a filosofia do trabalho dele é muito boa. O grupo está assimilando bem, mas é claro que temos muito a melhorar. Acho que nosso momento está melhor, mas temos que manter os pés no chão. Não ganhamos nada ainda e estamos só com 19 pontos. Poderíamos estar melhor. Houve uma oscilação no começo, mas espero que agora venham só coisas boas para o nosso grupo - afirmou.
O próximo compromisso, contudo, não promete ser fácil: o Botafogo mede forças com o Vasco no sábado, às 21h, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.– É trabalhar forte para no sábado fazermos um grande jogo. Sabemos que será muito difícil, o Vasco tem uma equipe qualificada com bons jogadores. O Lisca também é um bom treinador, já trabalhei com ele e sei que cobra bastante as equipes que trabalha. Estamos atentos a tudo isso para fazermos um grande jogo e buscarmos o resultado - confessou.
+ Confira a classificação da Série B
O Botafogo está em uma sequência de dois jogos seguidos sem levar gol na Série B - justamente desde que Enderson chegou. O camisa 4 valorizou o empenho da equipe desde o campo ofensivo, o que acaba refletindo no terço inicial.
– Acho que a melhor defesa começa do ataque. Com o Navarro, o Diego e o Marco Antônio, que nos ajudou bastante nesse último jogo. Isso é muito importante, a mentalidade é essa. Tentar não sofrer gol que nossos atacantes vão fazer. É treinar forte para chegar no jogo e saber o que vai fazer. Isso o professor nos cobra muito e é isso que está acontecendo. Todo mundo com o mesmo pensamento de sempre vencer e isso é fundamental para crescermos na competição - valorizou.

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