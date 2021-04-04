Gilvan mostra insatisfação com empate do Botafogo contra a Portuguesa: 'Desse jeito não dá'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo empatou com a Portuguesa por 1 a 1, no estádio Giulite Coutinho, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro abriu o placar logo no começo do jogo e teve um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo.

No entanto, o Glorioso foi facilmente dominada pela Lusa, que ainda conseguiu buscar o empate. Após a partida, o zagueiro Gilvan, do Botafogo, não escondeu a insatisfação com o resultado e destacou que a equipe sabe que precisa se impor mais dentro de campo.

> Botafogo entra em campo com faixa em homenagem a Agnaldo Timóteo- Não pode isso, eu falei no jogo contra o Nova Iguaçu que a gente precisava melhorar muito e evoluir muito. O que eu falei não é à toa. Mas a gente vai trabalhar, vai ter a semana aberta aí para a gente tentar melhorar porque desse jeito não dá. Eu vim aqui para conquistar e dessa forma não está certo, tem que se impor, se impor mais, a gente sabe disso, e trabalhar forte.