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Gilvan comemora reforços no Botafogo e projeta jogo contra Remo: 'Cada jogo tem que ser uma final'

Em entrevista à Botafogo TV, zagueiro comenta montagem do elenco e demonstra confiança e determinação para disputar a Série B...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 18:05
Crédito: Reprodução/Botafogo TV
Nesta quinta-feira, Gilvan concedeu entrevista à Botafogo TV. Um dos jogadores mais experientes da equipe, comentou sobre a chegada de seis novos reforços e a próxima partida da Série B do Brasileirão. O Botafogo enfrenta o Remo no próximo domingo, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira.Para o zagueiro, as novas contratações tornam o elenco mais completo e demonstra confiança nos recém-chegados e demais colegas.
– Estão chegando jogadores para nos ajudar, como o Rafael Moura. Nosso time está encorpando cada vez mais, está ficando competitivo. É bom estar competitivo em todas as posições. Quem jogar vai dar conta do recado e isso vai somar ao Botafogo – disse.
> Confira a classificação do Brasileirão Série B Ao projetar o jogo contra o Remo, válido pela terceira rodada do campeonato, afirmou que não há favoritismo e que cada jogo tem que ser encarado como decisivo.
– Não tem favoritismo. Temos que colocar os pezinhos no chão. Sabemos que é um campeonato difícil, já disputei cinco Séries B e conquistei dois acessos. Cada jogo tem que ser uma final para nós. Domingo será uma final para nós e tenho certeza de que sairemos vitoriosos.Ao final da entrevista, Gilvan mostrou respeito ao adversário e, ao mesmo tempo, determinação para garantir os 3 pontos.
– Conheço bem o adversário, é uma equipe aguerrida. Tenho boas lembranças lá, mas vamos fazer de tudo para conseguir a vitória dentro de casa no domingo. Precisamos desses três pontos para subir mais na tabela.
A partida será transmitida pelo Premiere FC e tempo real do LANCE!

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