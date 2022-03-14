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futebol

Gilmar Dal Pozzo é apresentado como novo técnico do Sport

Técnico concedeu a sua primeira entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 16:48

Publicado em 14 de Março de 2022 às 16:48

A segunda-feira é de novidade para o torcedor do Sport, que viu a diretoria apresentar o técnico Gilmar Dal Pozzo para a vaga de Gustavo Florentín.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Na coletiva de imprensa, o novo treinador distribuiu sorrisos e frases impactantes, como, por exemplo, a sua rejeição na rede social.
A torcida do Sport não gostou da escolha dos diretores e criticou a chegada de Dal Pozzo, antes mesmo de o trabalho ter sido iniciado.
‘Isso é normal. Na época que fui para a Chapecoense, tive uma rejeição de 80%. Não posso controlar. É a opinião do torcedor. Eu tenho a oportunidade de mudar esse cenário, com trabalho, com meus conhecimentos. Na Chapecoense, com 80% de rejeição, a gente conseguiu sair de uma Série C para uma Série A do Brasileiro. Isso não me preocupa. Pelo contrário, me estimula ainda mais. Trato com naturalidade, mas como estímulo, quando sou afrontado, quando sou desafiado’, afirmou.
No comando do Leão, Gilmar Dal Pozzo terá pela frente o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Série B.
Crédito: GilmarDalPozzoemcoletivanoSport(AndersonStevens/Sport

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