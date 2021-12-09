Gilberto vibra com gol histórico e classificação do Benfica na Champions League: 'É espetacular'

O lateral-direito Gilberto viveu um dia de herói nesta quarta-feira ao marcar um dos gols da vitória do Benfica sobre o Dínamo Kiev, por 2 a 0. O resultado colocou a equipe do técnico Jorge Jesus na fase decisiva da Champions League, algo que não acontecia desde a temporada 2016/17. O ex-jogador do Fluminense disse “não ter palavras” para descrever a emoção de ter marcado diante do torcedor benfiquista. Foi o terceiro gol dele pelo clube português em 52 jogos disputados, e o segundo na atual edição da competição europeia. > Veja a classificação da Champions League

- Estou muito feliz com tudo isso que aconteceu, é um momento mágico, sem sombra de dúvidas. Fica difícil até de encontrar palavras para descrever o tamanho da minha alegria e do sentimento de realização. Sempre sonhei jogar a Champions, então poder não só participar, mas também marcar um gol importante que nos ajudou a conquistar a classificação em um grupo tão difícil, é algo espetacular, que vai ficar marcado na minha memória - enfatizou o jogador.

Gilberto falou também sobre o excelente momento que atravessa na atual temporada. A cada dia que passa o jogador vem se firmando mais e consolidando seu espaço no plantel comandado pelo técnico Jorge Jesus, que indicou a sua contratação junto ao Fluminense no ano passado.

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- Tenho trabalhado muito, me dedicado ao máximo para me aprimorar, para garantir meu espaço no Benfica e graças a Deus as coisas estão acontecendo de forma positiva e no tempo certo. Tenho planos para minha carreira, grandes objetivos, e espero seguir trilhando um bom caminho para que tudo siga acontecendo de maneira natural, como tem sido até aqui - disse o brasileiro.

Por fim, Gilberto projetou as próximas fase da Champions League. O sorteio das oitavas de final acontecerá na próxima segunda-feira, dia 13.

- Sabemos de toda dificuldade que teremos pela frente independente de quem venha a ser o nosso adversário nas oitavas, mas nosso time tem grandes jogadores, muita vontade e totais condições de seguir fazendo um bom trabalho na competição. Não éramos considerados favoritos para avançar de fase pelo fato do nosso grupo ter Bayern e Barcelona, mas com muita luta conseguimos nosso objetivo. É manter esse foco e pegada para continuar forte na disputa - finalizou Gilberto.

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