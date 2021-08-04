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Gilberto marca pelo Benfica na pré-eliminatória da Champions: 'Ficará marcado na minha memória'

Lateral-direito decretou a vitória de 2 a 0 dos águias sobre o Spartak Moscou no jogo de ida da terceira fase pré-eliminatória do torneio
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Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 18:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 18:18
Crédito: Divulgação/Benfica
O brasileiro Gilberto, ex-Fluminense, brilhou hoje ao marcar o marcou o gol que decretou a vitória do Benfica sobre o Spartak Moscou, na Rússia, por 2 a 0, no jogo de ida do confronto, válido pela terceira fase da pré-eliminatória da Champions League. Foi o primeiro gol do lateral-direito pelo clube português, onde iniciou sua segunda temporada.
Veja a tabela do Português- Vinha perseguindo esse primeiro gol pelo Benfica há algum tempo e não havia melhor maneira momento de acontecer. Disputar a Champions League é o sonho de todo jogador e poder marcar na competição, ainda que num jogo da fase pré-eliminatória, foi algo especial, que ficará marcado na minha memória - disse Gilberto.
Comando por Jorge Jesus, o Benfica abriu o placar no início do segundo tempo com o atacante Rafa. Agora 28 minutos, Gilberto recebeu passe do compatriota Lucas Veríssimo e chutou forte para dar a vitória ao Benfica, que deixou a Rússia bem próximo de alcançar uma vaga nos playoffs. O segundo jogo do confronto será na próxima terça-feira (10/08) no Estádio da Luz.
- Conseguimos uma vitória importantíssima, que nos deixou em uma excelente condição para o jogo da volta. Vamos trabalhar duro, como fizemos em toda pré-temporada, para conseguirmos realizar outro grande jogo em Portugal e, consequentemente, alcançar a classificação - concluiu o lateral.
Caso avance para a próxima fase, o Benfica deverá enfrentar o PSV, que venceu os dinamarqueses do Midtjylland no jogo de ida por 3 a 0.

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