Gilberto marca pelo Benfica na pré-eliminatória da Champions: 'Ficará marcado na minha memória'

Crédito: Divulgação/Benfica

O brasileiro Gilberto, ex-Fluminense, brilhou hoje ao marcar o marcou o gol que decretou a vitória do Benfica sobre o Spartak Moscou, na Rússia, por 2 a 0, no jogo de ida do confronto, válido pela terceira fase da pré-eliminatória da Champions League. Foi o primeiro gol do lateral-direito pelo clube português, onde iniciou sua segunda temporada.

Veja a tabela do Português- Vinha perseguindo esse primeiro gol pelo Benfica há algum tempo e não havia melhor maneira momento de acontecer. Disputar a Champions League é o sonho de todo jogador e poder marcar na competição, ainda que num jogo da fase pré-eliminatória, foi algo especial, que ficará marcado na minha memória - disse Gilberto.

Comando por Jorge Jesus, o Benfica abriu o placar no início do segundo tempo com o atacante Rafa. Agora 28 minutos, Gilberto recebeu passe do compatriota Lucas Veríssimo e chutou forte para dar a vitória ao Benfica, que deixou a Rússia bem próximo de alcançar uma vaga nos playoffs. O segundo jogo do confronto será na próxima terça-feira (10/08) no Estádio da Luz.

- Conseguimos uma vitória importantíssima, que nos deixou em uma excelente condição para o jogo da volta. Vamos trabalhar duro, como fizemos em toda pré-temporada, para conseguirmos realizar outro grande jogo em Portugal e, consequentemente, alcançar a classificação - concluiu o lateral.