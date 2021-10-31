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futebol

Gilberto exalta sistema defensivo do Bahia

Atacante elogiou os companheiros de defesa por segurar as investidas do Juventude...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 23:21

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 23:21

Crédito: Fernando Alves/ECJuventude
No Alfredo Jaconi, o Bahia visitou o Juventude, concorrente direto para fugir do Z-4, e conseguiu um empate sem gols.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar de não sair com os três pontos, vale o destaque para o sistema defensivo, que novamente foi bem e segurou as investidas do rival.
Após o confronto, o atacante Gilberto avaliou o desempenho e placar do Esquadrão de Aço.
'O Bahia fez um excelente jogo defensivo, conseguimos sair com o empate. Isso mostra que nossa equipe luta muito, conseguindo somar pontos em jogos com dificuldade alta’, afirmou.

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