Gilberto exalta sistema defensivo do Bahia

Crédito: Fernando Alves/ECJuventude

No Alfredo Jaconi, o Bahia visitou o Juventude, concorrente direto para fugir do Z-4, e conseguiu um empate sem gols.

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Apesar de não sair com os três pontos, vale o destaque para o sistema defensivo, que novamente foi bem e segurou as investidas do rival.

Após o confronto, o atacante Gilberto avaliou o desempenho e placar do Esquadrão de Aço.