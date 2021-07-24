Gil vê Corinthians mais forte após contratações, mas pede calma: 'Não é de uma hora para outra'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians contratou dois grandes reforços para o elenco: Renato Augusto e Giuliano, e confia em uma mudança de patamar no Campeonato Brasileiro. Essa noção também está na cabeça do grupo de jogadores, entre eles Gil, um dos líderes corintianos e mais longevos atletas da casa. Por isso, ele sabe que é preciso ter calma para as coisas começarem a acontecer daqui para frente.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GALERIA> Confira o valor de mercado do elenco do Corinthians com os reforços

Em entrevista coletiva na última sexta-feira, o zagueiro elogiou a dupla contratada com a qual já teve oportunidade de jogar ao lado em outras oportunidades, tanto no Timão quanto na Seleção Brasileira, mas fez questão de salientar que há etapas a serem cumpridas na montagem da equipe até conseguir melhorar as condições na tabela desta edição do Brasileirão.

- Com a chegada dos dois jogadores só vai elevar o nível do grupo. O Renato, eu cheguei junto com ele no Corinthians, em 2013, entre 2013 e 2015 jogamos juntos, fomos para China, jogamos contra. O Giuliano joguei com ele na Seleção e é outro jogador que dispensa comentários. Temos tudo para poder conquistar coisas maiores no Campeonato. Não é de uma hora para outra. Estamos em busca de uma sequência de vitórias para se encaixar e se destacar no campeonato. Com a chegada de Renato e de Giuliano, o que o professor Sylvinho escolher tem capacidade para jogar e melhorar a nossa situação.Com longo tempo de casa e entrosado com algumas peças do elenco desde "outros carnavais", Gil acredita que essa química e essa experiência vencedora do grupo irá ajudar na chegada e adaptação dos reforços, principalmente de Giuliano, já que Renato Augusto já é um velho conhecido de alguns do elenco.

- Aqui no Corinthians a gente tem essa liberdade para ajudar os jogadores que chegam, quem está subindo da base e basicamente como temos mais tempo de clube a gente tem essa liberdade de ajudar o pessoal, então o quanto antes o Renato, o Giuliano e qualquer reforço que chegar estar ajudando a gente vai agregar ao grupo. A gente sabe que no Corinthians se briga sempre para o título, vencer o campeonato que disputa e nesse ano de reformulação é importante a minha presença, do Fagner, Cássio, Jô, Gabriel para ajudar.

Enquanto os reforços não chegam, o foco é buscar o melhor desempenho possível dentro do trabalho de Sylvinho para buscar subir posições na tabela do Brasileirão. Para isso, será preciso conquistar uma sequência de vitórias.

- Vão chegar para nos ajudar, temos um grupo muito bom e todo jogador que chega de alto nível, chega para ajudar. Nos cobramos bastante para ter uma sequência de vitórias no Campeonato, recentemente ficamos seis, sete jogos, sem derrotas e isso é algo que nos incomoda, manter essa sequência de vitórias. Com essa semana de trabalho que estamos tendo, vamos conseguir colocar o que o professor Sylvinho tem em mente. Em um curto período, ele está tentando nos ajudar - concluiu o zagueiro.