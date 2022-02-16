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Gil revela sonho de voltar a ganhar um Paulistão pelo Corinthians: 'É o que está mais próximo'

Defensor foi campeão estadual pelo Timão em 2013, durante a primeira passagem, e após 'bater na trave'  em seu retorno, nos dois últimos anos, tem a competição como meta...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 07:00
Campeão paulista pelo Corinthians em 2013, o zagueiro Gil revelou que sonha em voltar a conquistar o Estadual pelo Timão. De volta ao clube desde o segundo semestre de 2019, ano em que o clube venceu o Paulistão, mas ainda sem o camisa 4 no elenco, o defensor vem de um vice-campeonato em 2020 e uma eliminação na semifinal em 2021, ambos para o arquirrival Palmeiras. - Desde que voltai para cá tenho o sonho de ganhar mais um Paulista. Em 2020 fomos para a final, ano passado semifinal e esse ano coloquei na minha cabeça como meta ser campeão. É o que está mais próximo. Temos tudo para fazer um grande campeonato. chegar nas fases finais e ser campeão. O grupo está ciente, conversamos sobre isso, a nossa primeira conversa foi a proximidade de ganhar um título, e temos que estar focados - afirmou Gil à Corinthians TV.
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Líder do grupo A, com sete pontos, três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos - um a menos porque o duelo contra o Palmeiras, que seria disputado no último fim de semana, foi remarcado para o dia 17 de março, porque a equipe alviverde estava em Abu Dhabi, disputando o Mundial de Clubes - o Timão encara o primeiro colocado geral da competição até aqui, o surpreendente São Bernardo. A partida acontece nesta quarta-feira (16), às 21h35, na Neo Química Arena, e será válida pela sétima rodada do Estadual.
O Timão vem de dois triunfos consecutivos, contra Ituano, fora de casa, e Mirassol, jogando em Itaquera.
- Jogo difícil. Nós sabemos que o Paulista é muito difícil, temos que estar com a cabeça boa para engatar uma terceira vitória seguida diante do nosso torcedor - disse o defensor
Para Gil, o momento atual, com uma sequência de triunfos, é importante, principalmente após a demissão do técnico Sylvinho, no último dia 2 de fevereiro, quando o Timão foi derrotado em casa por 2 a 1 para o Santos.
- Acho que o mais importante são as vitórias, elas que dão tranquilidade para a gente trabalhar. O grupo tá focado todos os dias em vir aqui e fazer os melhores trabalhos possíveis para poder em campo e fazer o melhor. Claro que na semana passada tivemos a troca de treinador ,saiu um cara que se dava super bem com todos, mas temos que seguir a nossa maneira, tivemos dois jogos depois da saída dele e vencemos. O mais importante é a gente continuar com os pés no chão, trabalhando. Com as duas vitórias e a liderança do nosso grupo temos espaço para melhor e em busca que disso que estamos trabalhando - destacou o zagueiro.
Mesmo aos 34 anos, Gil tem ótimos números neste início de Paulistão. São mais de 50% dos duelos de bola vencidos contra os adversários, um aproveitamento superior a 70% em superioridade nas bolas aéreas e apenas três faltas cometidas em cinco jogos disputados.
- Dentro de campo tempos que tomar algumas decisões, e isso vem de toda preparação. A gente fala muito da preparação individual, mas o coletivo é o mais importante, o que fazemos durante o treino forte consigo me preparar em campo. Fico feliz pelo movimento que vem da ajuda de todos, dos companheiros dentro de campo, parte defensiva e ofensiva, são todos - trouxe o zagueiro.
Gil disputou os cinco jogos que o Corinthians fez na temporada de 2022 até aqui, e todos eles atuando durante 90 minutos. Por enquanto, ele é o único atleta do elenco a estar durante 100% do jogos do Timão em 2022.
Crédito:  (Foto:AgênciaCorinthians

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