Gil recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Corinthians contra o Atlético-GO

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O zagueiro Gil será desfalque do Corinthians contra o Atlético-GO, neste domingo (12), às 18h15, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate corintiano em 1 a 1 contra o Juventude, nesta terça-feira (7), na Neo Química Arena, pela 19ª partida da competição nacional.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule o próximo jogosO lance onde o defensor foi advertido aconteceu ao 16 minutos do segundo tempo, após uma jogada aérea no qual o camisa deixou o braço no rosto do meia Guilherme Castilho, do Papo.

A ausência de Gil será a primeira do atleta desde a chegada do técnico Sylvinho ao comando do time, no dia 30 de maio (data do primeiro jogo). Em todo o 21 jogo, o beque atuou durante 90 minutos. Ele completou justamento um turno do Brasileirão jogando ininterruptamente (além de dois compromissos pela terceira fase da Copa do Brasil, onde o Timão foi eliminado justamente pelo Atlético-GO).

Com a ausência de Gil, Raul Gustavo deverá ser o substituto. A prata da casa chegou a ser titular com Sylvinho no primeiros jogos do técnico pelo Timão, mas acabou perdendo a posição para João Victor.

Como Raul tem sido a única opção entre o zagueiros no banco de reservas corintiano, a tendência é que o treinador corintiano promova um atleta da base para viagem para a Goiânia, Lucas Belezi, que chegou a ser convocado para um duelo, contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada, e Léo Paraíso, do sub-23, que costumeiramente é chamado para compor treino do time profissional, são opções.

Raul Gustavo por pouco não chegou a ser negociado na janela de transferência do meio do ano, mas a negociação com o Bordeaux, da França, que estava encaminhada, esbarrou no fair play financeiro da equipe europeia.

Léo Santos é uma peça do elenco principal que não tem sido utilizada.