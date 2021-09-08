Gil recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Corinthians contra o Atlético-GO

O zagueiro Gil será desfalque do Corinthians contra o Atlético-GO, neste domingo (12), às 18h15, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate corintiano em 1 a 1 contra o Juventude, nesta terça-feira (7), na Neo Química Arena, pela 19ª partida da competição nacional.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule o próximo jogosO lance onde o defensor foi advertido aconteceu ao 16 minutos do segundo tempo, após uma jogada aérea no qual o camisa deixou o braço no rosto do meia Guilherme Castilho, do Papo.
A ausência de Gil será a primeira do atleta desde a chegada do técnico Sylvinho ao comando do time, no dia 30 de maio (data do primeiro jogo). Em todo o 21 jogo, o beque atuou durante 90 minutos. Ele completou justamento um turno do Brasileirão jogando ininterruptamente (além de dois compromissos pela terceira fase da Copa do Brasil, onde o Timão foi eliminado justamente pelo Atlético-GO).
Com a ausência de Gil, Raul Gustavo deverá ser o substituto. A prata da casa chegou a ser titular com Sylvinho no primeiros jogos do técnico pelo Timão, mas acabou perdendo a posição para João Victor.
Como Raul tem sido a única opção entre o zagueiros no banco de reservas corintiano, a tendência é que o treinador corintiano promova um atleta da base para viagem para a Goiânia, Lucas Belezi, que chegou a ser convocado para um duelo, contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada, e Léo Paraíso, do sub-23, que costumeiramente é chamado para compor treino do time profissional, são opções.
Raul Gustavo por pouco não chegou a ser negociado na janela de transferência do meio do ano, mas a negociação com o Bordeaux, da França, que estava encaminhada, esbarrou no fair play financeiro da equipe europeia.
Léo Santos é uma peça do elenco principal que não tem sido utilizada.
Nesta temporada, o Timão perdeu os zagueiros Jemeron, que não teve o seu contrato renovado no fim de junho, e Bruno Méndez, emprestado ao Internacional. Danilo Avelar, que está em fim de recuperação de lesão ligamentar no joelho, sofrida em outubro do ano passado, será desligado do clube, por conta de um comentário racista durante um jogo online recentemente.