Gil é o jogador de linha com mais jogos do elenco do Corinthians

Aos 34 anos, o zagueiro Gil foi o atleta de linha do Corinthians que mais vezes entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro nesta temporada. Ele ficou fora de apenas uma partida, e bateu seu próprio recorde de atuações na competição.Em 2013 e 2020, Gil entrou em campo pelo Brasileirão em 36 das 38 rodadas. Agora, em 2021, sob o comando do técnico Sylvinho, o beque disputou 37 das 38 rodadas. Em 2014 foram 34 jogos, mesmo número de 2015. Já em 2019, o veterano atuou em 29 confrontos, já que chegou durante o campeonato.Já em relação ao elenco corintiano, os números de Gil também são interessantes: 55 jogos em campo de 62 disputados pelo Timão. No pacote estão duelos válidos pelo Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Mais vezes em campo que Gil, apenas Cássio: 58 vezes.