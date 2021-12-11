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futebol

Gil é o jogador de linha com mais jogos do elenco do Corinthians

Zagueiro não entrou em campo em apenas uma rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 08:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 08:00

Aos 34 anos, o zagueiro Gil foi o atleta de linha do Corinthians que mais vezes entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro nesta temporada. Ele ficou fora de apenas uma partida, e bateu seu próprio recorde de atuações na competição.Em 2013 e 2020, Gil entrou em campo pelo Brasileirão em 36 das 38 rodadas. Agora, em 2021, sob o comando do técnico Sylvinho, o beque disputou 37 das 38 rodadas. Em 2014 foram 34 jogos, mesmo número de 2015. Já em 2019, o veterano atuou em 29 confrontos, já que chegou durante o campeonato.Já em relação ao elenco corintiano, os números de Gil também são interessantes: 55 jogos em campo de 62 disputados pelo Timão. No pacote estão duelos válidos pelo Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Mais vezes em campo que Gil, apenas Cássio: 58 vezes.
Em relação aos jogadores de linha, estão atrás do zagueiro em números de partidas em campo os atacantes Jô e Gustavo Mosquito, ambos com 52 jogos, o lateral-direito Fagner e o zagueiro João Victor, com 47, e o volante Gabriel, com 45.
Crédito: OzagueiroGiléojogadordelinhaquemaisatuounoBrasileiropeloTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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