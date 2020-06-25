Gil e Gabriel falam da adaptação à nova realidade no CT do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O elenco do Corinthians teve seu segundo dia de avaliações físicas no CT Joaquim Grava após a retomada das atividades e os jogadores encontraram uma realidade bastante diferente daquela deixada há mais de cem dias, desde a paralisação por conta da pandemia de coronavírus. Ainda devido aos cuidados contra o vírus, os atletas precisam se adaptar aos protocolos de saúde recomendados pelas autoridades para permitir essa volta.Em entrevista para a TV oficial do clube, nesta quarta-feira, o zagueiro Gil e o volante Gabriel relataram suas primeiras impressões sobre o que encontraram no centro de treinamento e como têm encarado esse momento novo na carreira de todos. Ambos confia que tudo irá passar em breve.

- É um pouco difícil, um pouco estranho para a gente, acostumado todos os dias a chegar no CT, todo mundo se cumprimentar, fazer nossa rotina que tínhamos antes, mas agora temos de nos readaptar a uma nova realidade que estamos vivendo e acho que logo logo isso tudo vai passar e nós vamos voltar a nossa realidade - afirmou Gil.E MAIS:Lateral do Corinthians está na mira de clube de Berlusconi, diz agenteElenco do Corinthians calça chuteiras e faz circuito físico no gramadoCorinthians comemora os primeiros gols de Romarinho contra o rivalMédico do Timão diz não se assustar com vários infectados no clubeCorinthians quita dívida com clube uruguaio e evita sanções na FifaSaiba como o Corinthians pode ser afetado na briga de Jô com ex-clubeGabriel concorda que o cenário é bem diferente, mas mesmo assim entende que isso tudo é preciso ser feito para a segurança de todos, além de ser a possibilidade para que eles estejam trabalhando em campo. Sem contar que não são só os jogadores que estão tendo que se adaptar a uma nova rotina.

- Está sendo bem diferente do normal, mas sabemos que temos que passar por esse processo, a parte médica também está tendo todos os cuidados possíveis. Isso é importante para nos protegermos, para proteger nossas famílias, e poder trabalhar, treinar, estar aqui, respirar o ar do campo, que também é importante. Como eu disse, está sendo diferente, mas nada que vá nos atrapalhar nessa volta, espero que essa semana de avaliação seja boa para, na medida do possível, avançar e melhorar na parte física - disse o volante.

Apesar de ainda ser necessário manter o distanciamento entre as pessoas no CT, Gil comemorou o fato de poder estar próximo dos companheiros e poder trocar algumas palavras com eles. Além disso, todos estão podendo voltar a fazer o que gostam no terreno que tanto sentiram falta nesse período.

- Está sendo legal, só de poder rever os amigos também, aqui dentro do campo, às vezes trocar algumas palavras, mas a gente sabe que é um período e vai superar, isso aí é bom para a gente, está voltando, está tendo contato novamente aqui no campo correndo, fazendo o que a gente mais gosta e que logo logo isso tudo vai passar - comentou o defensor.