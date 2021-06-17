Gil completa 100 jogos pelo Corinthians na Arena e supera marca de Sócrates em partidas pelo Timão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Gil completou o seu jogo de número 100 pelo Corinthians na Neo Química Arena.

Além disso, o defensor completou a sua 299a partida com a camisa corintiana contra o Massa Bruta, se tornando o 31º atleta com mais jogos pelo clube, ultrapassando o ídolo da Fiel, Sócrates.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Em sua segunda passagem pelo Corinthians, Gil é um dos jogadores mais prestigiados do elenco. Entre 2013 e 2015, conquistou um Campeonato Paulista e um Brasileiro com o Timão. De volta ao Parque São Jorge desde o segundo semestre de 2019, o zagueiro busca a sua primeira conquista desde o seu retorno.

O primeiro jogo de Gil pelo Alvinegro Paulista foi no dia 23 de janeiro de 2013, na derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, pela segunda rodada do Paulistão, no estádio do Pacaembu.

Atualmente, aos 34 anos, o camisa 4 acumula 299 jogos e 13 gols pelo Corinthians.