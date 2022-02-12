Gil avalia início de temporada pelo Corinthians e é o único 100% em campo nos cinco jogos disputados

A vitória sobre o Mirassol, por 2 a 1, foi o quinto jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. E o único atleta presente em todos os minutos é o zagueiro Gil. Fagner e Róger Guedes também tinham atuado durante os 90 minutos nos compromissos anteriores, mas foram substituídos durante o último triunfo.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas

- Fico feliz pela sequência e espero seguir assim. Trabalho muito no dia a dia para estar sempre à disposição para ajudar. Sabemos que vai ser uma temporada longa, com muitos jogos, e até por isso foi montado um elenco forte, com peças de reposição de qualidade em todos os setores - avaliou o camisa 4.

Na ausência de Cássio, fora de dois jogos, Gil foi o capitão da equipe. Um dos líderes do elenco, destacou-se em todas as temporadas pela regularidade e presença frequente em campo. No Brasileirão do ano passado, por exemplo, só ficou fora de um jogo – por suspensão automática.

De contrato renovado em janeiro para até o fim de 2023, o zagueiro de 34 anos retornou ao Timão em julho de 2019, com vínculo inicial de seis meses, mas já estendido automaticamente para até o fim de 2022. Em junho do ano passado, atingiu a marca de 300 partidas pelo clube.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão

- Estamos trabalhando muito no dia a dia para fazermos uma grande temporada. Temos um elenco forte e sabemos da nossa qualidade. Nesse início é natural que tenhamos altos e baixos, pois é momento de ajustes. Mas o importante é manter uma regularidade e isso tem acontecido. Espero ajudar da melhor maneira, dentro e fora de campo - concluiu Gil.

De folga no sábado, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, às 21h30 diante do São Bernardo, pelo Paulistão. Com dez pontos, o Timão é o líder do Grupo A.