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Gil avalia início de temporada pelo Corinthians e é o único 100% em campo nos cinco jogos disputados

Zagueiro atuou em todos os minutos do Timão até o momento, destacando-se pela regularidade e presença frequente em campo...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 12:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 12:40
A vitória sobre o Mirassol, por 2 a 1, foi o quinto jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. E o único atleta presente em todos os minutos é o zagueiro Gil. Fagner e Róger Guedes também tinham atuado durante os 90 minutos nos compromissos anteriores, mas foram substituídos durante o último triunfo.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas
- Fico feliz pela sequência e espero seguir assim. Trabalho muito no dia a dia para estar sempre à disposição para ajudar. Sabemos que vai ser uma temporada longa, com muitos jogos, e até por isso foi montado um elenco forte, com peças de reposição de qualidade em todos os setores - avaliou o camisa 4.
Na ausência de Cássio, fora de dois jogos, Gil foi o capitão da equipe. Um dos líderes do elenco, destacou-se em todas as temporadas pela regularidade e presença frequente em campo. No Brasileirão do ano passado, por exemplo, só ficou fora de um jogo – por suspensão automática.
De contrato renovado em janeiro para até o fim de 2023, o zagueiro de 34 anos retornou ao Timão em julho de 2019, com vínculo inicial de seis meses, mas já estendido automaticamente para até o fim de 2022. Em junho do ano passado, atingiu a marca de 300 partidas pelo clube.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
- Estamos trabalhando muito no dia a dia para fazermos uma grande temporada. Temos um elenco forte e sabemos da nossa qualidade. Nesse início é natural que tenhamos altos e baixos, pois é momento de ajustes. Mas o importante é manter uma regularidade e isso tem acontecido. Espero ajudar da melhor maneira, dentro e fora de campo - concluiu Gil.
De folga no sábado, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, às 21h30 diante do São Bernardo, pelo Paulistão. Com dez pontos, o Timão é o líder do Grupo A.
Crédito: GildurantesessãodetreinosdoTimão(Foto:AgênciaCorinthians

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