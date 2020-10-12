Gil assume responsabilidade em derrota do Timão: 'Cabeça erguida'

A derrota por 2 a 1 para o Ceará foi dolorida para o Corinthians na noite do último domingo, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão-2020. Além do resultado ruim por si só, ele significou a ida do time para a zona da degola. Um dos personagens do duelo, Gil mostrou que ficou mexido com a situação, assumiu a responsabilidade e diz que vai superar tudo isso de cabeça erguida.O zagueiro foi responsável pelo gol de empate do Vozão, em lance que Léo Chú cruzou rasteiro para a área e Gil, ao tentar afastar a bola, acabou desviando para dentro da própria meta. Naquele momento o Timão construía um resultado importante para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. Em sua conta no Instagram, o camisa 4 alvinegro se manifestou.