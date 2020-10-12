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futebol

Gil assume responsabilidade em derrota do Timão: 'Cabeça erguida'

Zagueiro teve a infelicidade de marcar um gol contra que cedeu o empate ao Ceará, na noite do último domingo, no Castelão. Corintiano se manifestou em seu perfil no Instagram...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 14:10

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 14:10

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A derrota por 2 a 1 para o Ceará foi dolorida para o Corinthians na noite do último domingo, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão-2020. Além do resultado ruim por si só, ele significou a ida do time para a zona da degola. Um dos personagens do duelo, Gil mostrou que ficou mexido com a situação, assumiu a responsabilidade e diz que vai superar tudo isso de cabeça erguida.O zagueiro foi responsável pelo gol de empate do Vozão, em lance que Léo Chú cruzou rasteiro para a área e Gil, ao tentar afastar a bola, acabou desviando para dentro da própria meta. Naquele momento o Timão construía um resultado importante para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. Em sua conta no Instagram, o camisa 4 alvinegro se manifestou.
- Assumo totalmente a minha responsabilidade!! Pois foi assim que cheguei até aqui, sem pisar ou passar por cima de ninguém. Sei que a fase não está boa e vou continuar trabalhando da mesma maneira que sempre trabalhei. Não vou abaixar a cabeça e muito menos me entregar. Continuarei de cabeça erguida!!
Após levar o empate, o Corinthians teve mais de meia hora de jogo com um jogador a mais, já que Eduardo, do Ceará, foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu se aproveitar disso e aos 45 levou a virada com Fernando Sobral, que converteu pênalti cometido por Cássio, após vacilo na saída de bola. A derrota levou o Timão para a zona de rebaixamento.

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