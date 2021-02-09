Gignac no Corinthians? Fábio Santos elogia carrasco do rival: 'Contratá-lo seria perfeito'

A torcida do Corinthians entrou em êxtase no último final de semana com a eliminação do Palmeiras para o Tigres-MEX, no Mundial de Clubes da Fifa. Além disso, Gignac, o carrasco do rival, interagiu com a Fiel, que se empolgou com a possibilidade de o francês atuar com a camisa alvinegra algum dia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Fábio Santos, que atuou no futebol mexicano defendendo o Cruz Azul e foi contemporâneo do atacante por lá, elogiou a qualidade do artilheiro do Mundial com três gols. Para ele, seria ótimo se o Timão pudesse contratá-lo.

- Contratar o Gignac seria perfeito. Joguei algumas vezes com o Tigres, ele chegou na época que eu estava indo para o Cruz Azul. Jogador de muita qualidade, já conhecia de outras temporadas. No México, tem muito moral por tudo o que o Tigres tem feito nas últimas temporadas - comentou.

Campeão do mundo com o Corinthians em 2012, Fábio é experiente na disputa da competição e sabe como é difícil estar lá. Por isso e por ter visto a partida no último domingo, o lateral disse não ter se surpreendido com a derrota do rival, já que o Tigres é uma equipe forte, que vem em alta há muitas temporadas.