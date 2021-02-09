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Gignac no Corinthians? Fábio Santos elogia carrasco do rival: 'Contratá-lo seria perfeito'

Lateral-esquerdo do Timão, que já atuou no México, conhece bem o futebol do atacante francês e diz não ter sido surpreendido pela eliminação do Palmeiras no Mundial...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 18:30

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:30

A torcida do Corinthians entrou em êxtase no último final de semana com a eliminação do Palmeiras para o Tigres-MEX, no Mundial de Clubes da Fifa. Além disso, Gignac, o carrasco do rival, interagiu com a Fiel, que se empolgou com a possibilidade de o francês atuar com a camisa alvinegra algum dia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini
Fábio Santos, que atuou no futebol mexicano defendendo o Cruz Azul e foi contemporâneo do atacante por lá, elogiou a qualidade do artilheiro do Mundial com três gols. Para ele, seria ótimo se o Timão pudesse contratá-lo.
- Contratar o Gignac seria perfeito. Joguei algumas vezes com o Tigres, ele chegou na época que eu estava indo para o Cruz Azul. Jogador de muita qualidade, já conhecia de outras temporadas. No México, tem muito moral por tudo o que o Tigres tem feito nas últimas temporadas - comentou.
Campeão do mundo com o Corinthians em 2012, Fábio é experiente na disputa da competição e sabe como é difícil estar lá. Por isso e por ter visto a partida no último domingo, o lateral disse não ter se surpreendido com a derrota do rival, já que o Tigres é uma equipe forte, que vem em alta há muitas temporadas.
- Acompanhei o jogo, muito bem jogado até pelo Tigres. Não me surpreendeu em nenhum momento. Está chegando sempre na Concacaf, disputando. O Tigres pode ter sido surpresa para outras pessoas, mas pra mim não. O que valoriza ainda mais a nossa conquista em 2012, uma equipe sul-americana ir para o Mundial e ganhar o título - concluiu.

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