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futebol

Gigantes da Europa disputam prioridade por joia de 15 anos do Santos

Meia Matheus Lima já recebeu proposta até para jogar pela Seleção do Qatar...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 17:11

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:11

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Joia da base do Santos, Matheus Lima está sendo disputado por gigantes da Europa. Quatro dos principais clubes do continente (dois da Espanha, um da Itália e um da Alemanha) já fizeram sondagens pelo jogador e um deles deve formalizar uma proposta ao Santos pela prioridade na contratação nas próximas semanas. Com apenas 15 anos, Matheus pulou etapas e foi promovido ao time Sub-17. Ele assinou o primeiro contrato de formação com o clube ainda em janeiro de 2020.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroAlém disso, a Federação do Qatar ofereceu US$ 10 milhões para que Matheus Lima atuasse pelo país. A proposta aconteceu na gestão de transição de Orlando Rollo, mas o Menino da Vila recusou imediatamente. Ele revelou quem é sua inspiração, que sonha em um dia vestir a amarelinha e falou da responsabilidade de estar no sub-17.
- Desde criança o único brinquedo que pedia era a bola, minha maior inspiração é o Messi. Sonho em ser profissional e jogar pela Seleção. Ser uma promessa é um orgulho, mas uma grande responsabilidade também, subir para o sub-17 faz com que eu me esforce mais e com isso evolua também - afirmou Matheus ao LANCE!/DIÁRIO.Apesar das sondagens, o Menino da Vila quer estrear pelo profissional do Santos e falou sobre o carinho que tem pelo clube. Ele também citou a importância do apoio da família mesmo diante os desafios.
- O Santos foi o time que abriu as portas para mim com 8 anos e sempre foi meu time do coração (...) Receber apoio de todos é super importante por que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer dentro de campo. O que motiva todos os dias é saber que estou fazendo aquilo que amo - concluiu a promessa.
Em 2019, Matheus teve grande repercussão na mídia ao marcar um gol ao estilo Lionel Messi na vitória sobre Santo André, pelo Paulista Sub-13. Na jogada, o camisa 10 saiu da lateral do campo, driblou dois adversários, arrancou, tabelou com um companheiro, entrou na área do time do ABC no meio de três marcadores e tocou para as redes.
O jogador, que chegou ao Santos em 2014 para o time Sub-9 de Futsal, acumula títulos e feitos, como as conquistas da IberCup Sub-12 em 2017, a Copa Ouro Sub-13 em 2018, além das artilharias da própria IberCup e do Paulista Sub-9 de Futsal em 2014. Na temporada passada, ele fez 14 gols em seis partidas na IberCup Sub-13 e também atuou em um desafio do time Sub-15 pelo Campeonato Paulista.

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