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Gian Oddi relembra episódio polêmico e explica comentário sobre fascismo

Comentarista esteve no programa inaugural do NP Cast, o podcast do Nosso Palestra, e abriu o jogo sobre as acusações que recebeu...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 22:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 22:20
Crédito: (Arte: Murilo Dias
Gian Oddi, comentarista dos canais ESPN e FOX Sports, esteve no primeiro episódio do NP Cast, o podcast do NOSSO PALESTRA e, entre tantos assuntos que você pode ver, na íntegra, pelo YouTube e pelo Spotify do NP, o jornalista relembrou um episódio polêmico que envolveu seu trabalho e o Palmeiras.
Em uma edição do programa ‘Linha de Passe’, dos canais ESPN, o comentarista, questionado sobre o momento político conturbado e sobre as posturas ausentes do Palmeiras, aludiu ao fascismo, movimento de extrema direita, para analisar a postura da direção do clube.Acusado injustamente de ter alcunhado a instituição, Gian relembrou o episódio e colocou ajustes na história. Confira!

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