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futebol

Geuvânio confia na reação da Chapecoense no Brasileirão

Meio-campista espera que o time possa se recuperar no Campeonato Brasileiro para deixar a zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 15:02

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 15:02

Crédito: (Divulgação/Chapecoense
A situação dramática da Chapecoense dá o tom na coletiva de imprensa do elenco e comissão técnica nos últimos dias e, mesmo pressionados, todos cobram uma reação o quanto antes.
Desta vez, o nome escolhido foi Geuvânio, que tem plena confiança nos companheiros para que juntos possam sair do momento delicado no Brasileirão.
‘Está nos incomodando bastante essa situação. temos que reagir o mais rápido possível antes que fique tarde. Todos estão cientes do cenário que a gente enfrenta. Vamos sair dessa situação, tenho certeza. Não tem fase ruim que dure para sempre, nem boa. Tudo passa. Temos que ter maturidade para entender o momento, saber que vai passar, e quando chegar o momento bom, ter cabeça para prolongar o momento bom’, disse.
O próximo desafio da Chapecoense será no fim de semana, quando o Verdão do Oeste visita o Juventude, em Caxias do Sul.

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