Geuvânio confia na reação da Chapecoense no Brasileirão

A situação dramática da Chapecoense dá o tom na coletiva de imprensa do elenco e comissão técnica nos últimos dias e, mesmo pressionados, todos cobram uma reação o quanto antes.

‘Está nos incomodando bastante essa situação. temos que reagir o mais rápido possível antes que fique tarde. Todos estão cientes do cenário que a gente enfrenta. Vamos sair dessa situação, tenho certeza. Não tem fase ruim que dure para sempre, nem boa. Tudo passa. Temos que ter maturidade para entender o momento, saber que vai passar, e quando chegar o momento bom, ter cabeça para prolongar o momento bom’, disse.