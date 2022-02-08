Getúlio e Raniel iniciam trajetória no Vasco batendo marcas pessoais

A saída de Germán Cano do Vasco, após dois anos com o argentino disparado na artilharia do time, deixou uma dúvida no ar: quem será o novo goleador Cruz-Maltino? Para suprir a perda, o clube trouxe dois novos nomes para a posição: Raniel e Getúlio. E a dupla inicia bem a sua trajetória em São Januário.

Titular nos três primeiros jogos da equipe no Campeonato Carioca, Raniel estufou as redes em todos os duelos, assumindo assim a artilharia da competição. Essa foi a primeira vez na carreira em que o atacante marcou em duas partidas consecutivas - fez em três. Desde o retorno de Romário, no fim de 1999, que um jogador não iniciava anotando tentos nos três primeiros confrontos vestindo a camisa vascaína.

Raniel, aliás, já igualou o número de gols marcados por seu último clube, o Santos. Contratado pelo Peixe em 2020, o jogador também marcou três vezes, porém, em 33 jogos disputados.Neste domingo, foi a vez de Getúlio fazer a sua primeira aparição entre os titulares - já havia saído do banco de reservas duas vezes - e não decepcionar. Assim como Raniel, poupado pelo técnico Zé Ricardo - entrou apenas no 2º tempo -, o seu substituto também alcançou um feito até então inédito em sua carreira: marcou dois gols pela primeira vez em uma mesma partida, ajudando o time a vencer o Madureira por 3 a 1.

Com o início promissor de seus dois atacantes, o Vasco segue invicto no Carioca, somando 11 pontos em quatro jogos - três triunfos e um empate. Além disso, é o dono do ataque mais positivo do campeonato, com 11 gols, o melhor começo ofensivo da equipe desde 2014.