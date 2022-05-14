Getafe x Barcelona: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Espanhol

A bola vai rolar para mais uma partida da 37ª rodada do Campeonato Espanhol, a penúltima do torneio nacional. Neste domingo, o Barcelona, que já é vice-campeão, encara o Getafe, fora de casa. O jogo acontece no Coliseum Alfonso Pérez, às 14h30 (de Brasília).GETAFECom chances mínimas de rebaixamento, o Getafe entra em campo pensando em eliminar de vez os riscos de queda e começar o planejamento da próxima temporada. Os Azulones estão na 15ª colocação, com 38 pontos conquistados.

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BARCELONASem chances de título e já classificado para a próxima Champions League, o Barcelona entra em campo apenas para cumprir na tabela na penúltima partida da temporada. O clube catalão tem 72 pontos e está na segunda colocação do torneio.

+ Veja a tabela e os jogos da La LigaFICHA TÉCNICA

Cádiz x Real MadridLa Liga - Campeonato Espanhol37ª rodada​Data e horário: 15/05/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)Árbitro: Jesús Gil ManzanoAssistentes: Angel Nevado Rodríguez e Javier Martínez NicolásTransmissão: Star+

PROVÁVEIS TIMES

GETAFE (Técnico: Quique Sánchez Flores)Soria; Suárez, Djené, Álvarez, Cuenca e Olivera; Florentino Luís, Arambarri e Maksimovic; Borja Mayoral e Enes Ünal.

BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Daniel Alves, Umtiti, Lenglet e Mingueza; Busquets, Gavi, Dembélé, Memphis Depay e Ferrán Torres; Aubameyang.