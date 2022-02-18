Gestão Rueda no Santos tem média de um técnico a cada três meses e meio

O Santos demitiu o técnico Fábio Carille na tarde desta sexta-feira (18). O treinador não aguentou a forte pressão que recebia por conta das atuações ruins que o time vinha desempenhando. Ele deixa o clube com 27 jogos, com 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas.Na gestão do presidente Andres Rueda, que assumiu o clube em 2021, a média dos técnicos é de três meses e meio no comando.

Cuca

Estava no clube quando Andres Rueda foi eleito. Ficou até o final da Copa Libertadores, mas anunciou que não começaria a temporada 2021 no clube. Comandou o Peixe até o final do Brasileiro de 2020, em fevereiro do ano passado.Ariel Holan

O argentino foi escolhido pela direção do Peixe para começar a temporada. Porém, não deu certo. Passou apenas 54 dias no cargo e acumulou 12 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Hoje, o treinador comanda o León, do México. Ele já foi campeão do campeão da Leagues Cup no time mexicano.

Fernando Diniz:

Fernando Diniz foi contratado em maio para vaga do argentino Ariel Holan no Santos. Em sua estreia, venceu o Boca Juniors, na Copa Libertadores, e animou os torcedores. Pouco tempo depois, no entanto, os resultados ruins começaram aparecer. Eliminação na Copa Libertadores, Sul-Americana e a situação difícil na Copa do Brasil renderam críticas ao treinador.

Até a partida contra o Cuiabá, o treinador comandou o Peixe em 27 jogos com 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Ele assumiu o Vasco após o Santos, mas deixou o clube pouco tempo depois.

Fábio Carille:

Curiosamente, Carille deixa o clube com a marca de 27 jogos, mesma quantidade de partidas do ex-técnico Fernando Diniz. A campanha da dupla é idêntica, com 37 pontos conquistados de 81 possíveis e um gol negativo de saldo, eles somam um aproveitamento de 45%.

Carille chegou ao Peixe logo após a saída de Diniz e pegou o clube na reta final do Brasileiro de 2021. Teve uma partida pela Copa do Brasil no qual foi eliminado para o Athletico-PR e salvou o Santos do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em 27 jogos foram 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas com 23 gols marcados e 24 sofridos.

Técnico Chegada SaídaAriel Holan 22/02/2021 26/04/2021Fernando Diniz 06/05/2021 05/09/2021Fábio Carille 08/09/2021 18/02/2022