Gerson quer ser lembrado por 'era de títulos' no Flamengo e agradece: 'Me abraçou quando eu mais precisei'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Bicampeão brasileiro e vencedor pelo segundo ano seguido do prêmio Bola de Prata, Gerson tem motivos de sobra para comemorar. Com o nome já marcado na história do Flamengo, o volante diz não estar satisfeito e que não irá se acomodar no futuro.

+ Veja os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do octa!- Não só eu, como todos os meus companheiros, não queremos ser lembrados por um título, mas sim por uma era. Queremos continuar conquistamos meus títulos. Espero estar aqui no Flamengo por muito tempo, pois é o clube do meu coração.

- Nós vamos continuar trabalhando para conquistar mais títulos. Como o Rogério Ceni disse, nós não queremos ser lembrados só por um título, mas sim por uma era.

Revelado pelo Fluminense, Gerson foi cedo para a Europa e não teve muito destaque pela Fiorentina e Roma. Agora como um dos líderes do Flamengo e cogitado na Seleção Brasileira, o atleta não planeja voltar para o Velho Continente tão cedo.

- Meu pensamento está no Flamengo (e não em voltar para a Europa). O Flamengo foi o clube que me abraçou quando eu mais precisei, que abriu as portas para mim e confiou no meu trabalho. Meu pensamento está aqui no Flamengo. Espero ganhar muitos títulos e voltar aqui (ao Bola de Prata) mais vezes.