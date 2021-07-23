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futebol

Gerson faz surpresa e presenteia roupeiro do Flamengo com carro novo

Clebinho deu um depoimento à 'FlaTV' logo após a surpresa feita pelo agora jogador do Olympique de Marseille: 'O melhor de tudo é ter convivido com esse cara. Te amo!'...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 19:13
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Gerson já não está mais diariamente no Ninho do Urubu, inclusive já foi às redes com a camisa do Olympique de Marseille, mas, mesmo da França, promoveu um ato de gentileza e gratidão. Nesta sexta-feira, o meio-campista surpreendeu Clebinho, roupeiro do Flamengo, ao presenteá-lo com um carro novo.Flamengo concretiza a 11ª saída em 2021; veja a lista e os próximos da barca
- Ele me ligou ontem, perguntou se eu estaria no treino. Falou que quando eu chegasse aqui era para ligar para ele. Ele deixou uma chuteira aqui, que vai ficar guardada no meu museu. Ele falou que um parceiro estaria aqui, para eu pedir para o Marcinho (Marcio Santos, supervisor de futebol) liberar o Gordinho (amigo de Gerson). O Gordinho chegou aqui e falou: "Isso aqui é teu, o Gerson te deu". Eu achando alguma coisa que ele fosse me dar na mala, uma roupa, uma chuteira. Quando abri, não tinha nada. Ele falou: "Não é chuteira, não, esse é o carro que o Gerson mandou te dar" - explicou Clebinho à "Fla TV".
- Só agradecer a esse cara. O presente é bom para c... para mim. Sem comentários. Mas o melhor de tudo é ter convivido com esse cara. É inexplicável o carinho que a gente tem por ele. A única coisa que tenho para falar é obrigado por tudo. Te amo! - finalizou o funcionário da rouparia. + Flamengo joga no domingo! Veja a tabela completa do Brasileirão
Gerson atuou pelo Flamengo de meados de 2019 a 2021, conquistou oito títulos (dois Cariocas, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores) e foi vendido ao Olympique de Marseille por 25 milhões de euros - sendo que a negociação, através de aditivos no contrato, pode chegar a 30 milhões de euros.

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