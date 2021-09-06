Gerson é presenteado com novo manto e se declara: 'Te amo, Flamengo'

No Brasil a serviço da Seleção para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, o meia Gerson foi presenteado com o novo terceiro uniforme do Flamengo, clube pelo qual fez história entre 2019 e junho deste ano. Ao agradecer pelo novo Manto, personalizado com seu nome, o Coringa se declarou ao Rubro-Negro.
- Obrigado, Flamengo. Te amo! - publicou Gerson, que, no Flamengo, ganhou o apelido de Coringa e eternizou o Vapo, comemoração feita até hoje pela Nação.+ Nova camisa 3 do Flamengo é lançada! Veja galeria de fotos com o Manto!O presente foi recebido por Gerson neste final de semana, que teria tudo para ser histórico para o jogador. Afinal, foi escalado por Tite entre os titulares no clássico com a Argentina. Contudo, o jogo foi interrompido por agentes da Anvisa e da Polícia Federal, por conta de infrações sanitárias cometidas por quatro atletas argentinos, e logo depois suspenso pela Fifa. Confira tudo aqui!