Gerson e Pedro se reapresentam e ficam à disposição no Flamengo; Rodrigo Caio treina normalmente

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A sexta-feira do Flamengo foi marcada por reforços caseiros. No dia seguinte à vitória sobre o Coritiba, pela Copa do Brasil, o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu e contou com os retornos de Gerson e Pedro, que estavam com a seleção brasileira olímpica.

A dupla fica à disposição do técnico Mauricio Souza para o confronto do próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o América-MG, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimEnquanto os titulares na partida contra o Coritiba fizeram trabalho regenerativo na academia, o restante do elenco realizou atividade com bola em um dos campos do Ninho do Urubu. Recuperado das dores no joelho que sentiu na Seleção Brasileira, Rodrigo Caio participou normalmente do treino e também pode retornar à equipe.

Gerson, por sua vez, inicia a reta final da sua passagem pelo Flamengo. Com a venda ao Olympique de Marselha confirmada por ambos os clubes, o volante disputará, no máximo, mais quatro jogos pelo Rubro-Negro. A despedida deve ser contra o Fortaleza, no próximo dia 23.