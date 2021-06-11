Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gerson e Pedro se reapresentam e ficam à disposição no Flamengo; Rodrigo Caio treina normalmente
futebol

Gerson e Pedro se reapresentam e ficam à disposição no Flamengo; Rodrigo Caio treina normalmente

Dupla estava com a seleção olímpica e desfalcou o Rubro-Negro na vitória sobre o Coritiba, pela Copa do Brasil. Após dores no joelho, zagueiro treina com o grupo e pode voltar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2021 às 18:00

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 18:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A sexta-feira do Flamengo foi marcada por reforços caseiros. No dia seguinte à vitória sobre o Coritiba, pela Copa do Brasil, o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu e contou com os retornos de Gerson e Pedro, que estavam com a seleção brasileira olímpica.
A dupla fica à disposição do técnico Mauricio Souza para o confronto do próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o América-MG, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimEnquanto os titulares na partida contra o Coritiba fizeram trabalho regenerativo na academia, o restante do elenco realizou atividade com bola em um dos campos do Ninho do Urubu. Recuperado das dores no joelho que sentiu na Seleção Brasileira, Rodrigo Caio participou normalmente do treino e também pode retornar à equipe.
Gerson, por sua vez, inicia a reta final da sua passagem pelo Flamengo. Com a venda ao Olympique de Marselha confirmada por ambos os clubes, o volante disputará, no máximo, mais quatro jogos pelo Rubro-Negro. A despedida deve ser contra o Fortaleza, no próximo dia 23.
Com Rogério Ceni e os auxiliares em quarentena, o Flamengo será novamente comandado por Mauricio Souza no domingo. O treinador interino terá o desfalque dos cinco jogadores convocados para a Copa América: Gabigol, Everton Ribeiro, Isla, Arrascaeta e Piris da Motta. Além deles, César e Thiago Maia seguem em processo de recuperação das cirurgias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados