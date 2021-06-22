Gerson chora em programa de despedida e revela que ligação de Jesus o fez desistir de deixar o futebol

Crédito: Reprodução/FlaTV

Negociado com o Olympique de Marseille (FRA), Gerson se despede do Flamengo nesta quarta-feira, em confronto contra o Fortaleza, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. E o clube preparou um programa especial de despedida na "FlaTV", que foi ao ar na noite desta terça-feira, horas depois da transmissão do último treino do camisa 8. Em um roda no estúdio do canal com Gabriel Batista, Bruno Henrique, Diego Alves, Diego Ribas, Filipe Luís e Hugo Moura, Gerson foi às lágrimas na reta final da gravação, que contou com uma divertida resenha sobre momentos marcantes dele com a camisa do Flamengo, o seu clube de infância e onde conquistou, desde meados de 2019, oito títulos, além de marcar sete gols e realizar 109 partidas contando com a que será realizada nesta quarta.

- Só tenho a agradecer mesmo. Já estou ficando emocionado... Fico lembrando as coisas que já passei na minha vida, não só eu, né, mas como milhares de pessoas que sofrem. Estar escutando palavras que são muito importantes, como as do Diego, Filipe e todos que estão aqui. São referências e ídolos para muitas pessoas. Vou levar tudo isso para o resto da minha vida.

Um momento curioso enquanto Gerson falava, antes de se emocionar, foi quando perguntado a respeito da importância de Jorge Jesus para a sua chegada ao Flamengo. Ele chegou a indicar que se aposentaria do futebol até a insistência do técnico português em sua contratação.

Para Gerson, a ocasião mais marcante de sua passagem pelo Flamengo foi no jogo em que marcou dois gols contra o Independiente Del Valle pela Recopa Sul-Americana de 2020, cujo taça foi levantada no Maracanã lotado.

- Aquele que eu dei o título para vocês contra o Del Valle. Com um a menos (Arão havia sido expulso), pai. Gol de carrinho… o Filipe (Luís) nunca atingiu uma velocidade tão alta como ele atingiu para comemorar o gol comigo (risos).

PALAVRAS DOS COMPANHEIROS

Diego Ribas

- Eu lembro quando ele chegou aqui mais fechado, com cara de bravo. Mas logo no primeiro contato que tivemos em campo, a gente se entendeu bastante. Um cara que sempre se dedicou muito para o grupo, da maneira dele. Sempre respeitou, se dedicou. Ele é divertido, brincalhão, desconfiado (risos).

- Sempre faz aquela cara de desconfiado quando falam algumas coisa para ele. Mas é um garoto nota 10. Desejamos tudo de melhor para ele, que ele continue sendo esse grande jogador. Acho que ele pode alcançar o que ele almejar, não tem limites, porque ele tem muito potencial. Vamos estar aqui na torcida e na zoeira.

Filipe Luís

- Conheci o Gerson quando tive um jogo pelo Atlético de Madrid contra a Roma, e ele tinha acabado de fazer um grande jogo contra o Chelsea. O (Diego) Simeone passou uma semana só de vídeo do Gerson. Entramos em campo preocupados.

Diego Alves

- Chegou da Itália, um pouco cheio de dúvida, aos poucos foi demonstrando quem ele é. Depois, como o Filipe falou, se abriu para todo. Mesmo com ele está mau humorado, que é quase sempre, mas é uma pessoa que todo mundo gosta. Tenho certeza que lá (na França), no primeiro mês, o time todo vai odiar ele, porque não vai conseguir dar bom-dia... Mas é um queridão (risos). Acho que ele ainda não sabe do potencial e do que ele pode atingir na carreira.

Bruno Henrique

- Lembro de quando você completou 100 jogos, a gente entrando no Maracanã, você comentou... E hoje você vai sair, né. Para nós, são poucos jogos. Queríamos mais 100 jogos de você jogando com a gente. Você (Gerson) é um cara sensacional e vai deixar saudade em todos nós e a quem está assistindo.

O HORÁRIO DA DESPEDIDA

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Marcado pela despedida de Gerson, o confronto entre Flamengo e Fortaleza será realizado nesta quarta-feira a partir das 19h. O LANCE! acompanha todos os detalhes da partida em Tempo Real.