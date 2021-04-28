Gerson celebra 100ª partida pelo Flamengo e sonha em reconquistar a Libertadores: 'Repetir aquela festa'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A noite de terça-feira foi especial para Gerson. Titular na vitória sobre o Unión La Calera (CHL), o meia completou 100 jogos com o Manto Sagrado. No Ninho desde julho 2019, o Coringa já está na história do clube. São nove taças conquistadas - entre elas a da Libertadores e duas do Brasileirão -, e um alto nível de futebol, o que torna o camisa 8 um dos xodós da Nação Rubro-Negra.

Ao LANCE!, Gerson celebrou a marca, projetou mais conquistas e relembrou alguns dos momentos marcantes que viveu neste período defendendo o Fla.

- Completar 100 jogos com o Manto Sagrado é mais um sonho sendo realizado. Nem nos meus melhores pensamentos imaginava conseguir tudo que venho conquistando aqui. Sou feliz e realizado. Que venham mais títulos e muitos mais jogos - afirmou o meio-campista, de 23 anos, mirando "repetir 2019":

- Difícil escolher um ou dois jogos. Foram lindos momentos vividos. Sem dúvida que a final da Libertadores ficará em um lugar especial pela maneira que conquistamos e pelo tempo que o clube estava sem conquistar. É impossível esquecer todo o carinho que tivemos indo jogar e, principalmente, no retorno ao Rio de Janeiro. Se tenho um sonho e objetivo em mente, é poder repetir toda aquela festa após a conquista da Libertadores - completou o camisa 8.> Confira a classificação e as próximas rodadas da Libertadores!Bicampeão brasileiro, em 2019 e 2020, e campeão da Libertadores, em 2019, Gerson também já conquistou duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca pelo Flamengo. São 66 vitórias, 18 empates, 16 derrotas e sete gols marcados pelo Coringa pelo Rubro-Negro.