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Gerson celebra 100ª partida pelo Flamengo e sonha em reconquistar a Libertadores: 'Repetir aquela festa'

Titular absoluto desde que chegou ao Rubro-Negro, em 2019, o meia Gerson completou 100 jogos pelo Flamengo nesta terça-feira, na vitória sobre o Unión La Calera, pela Libertadores...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 21:16

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 21:16
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A noite de terça-feira foi especial para Gerson. Titular na vitória sobre o Unión La Calera (CHL), o meia completou 100 jogos com o Manto Sagrado. No Ninho desde julho 2019, o Coringa já está na história do clube. São nove taças conquistadas - entre elas a da Libertadores e duas do Brasileirão -, e um alto nível de futebol, o que torna o camisa 8 um dos xodós da Nação Rubro-Negra.
Ao LANCE!, Gerson celebrou a marca, projetou mais conquistas e relembrou alguns dos momentos marcantes que viveu neste período defendendo o Fla.
- Completar 100 jogos com o Manto Sagrado é mais um sonho sendo realizado. Nem nos meus melhores pensamentos imaginava conseguir tudo que venho conquistando aqui. Sou feliz e realizado. Que venham mais títulos e muitos mais jogos - afirmou o meio-campista, de 23 anos, mirando "repetir 2019":
- Difícil escolher um ou dois jogos. Foram lindos momentos vividos. Sem dúvida que a final da Libertadores ficará em um lugar especial pela maneira que conquistamos e pelo tempo que o clube estava sem conquistar. É impossível esquecer todo o carinho que tivemos indo jogar e, principalmente, no retorno ao Rio de Janeiro. Se tenho um sonho e objetivo em mente, é poder repetir toda aquela festa após a conquista da Libertadores - completou o camisa 8.> Confira a classificação e as próximas rodadas da Libertadores!Bicampeão brasileiro, em 2019 e 2020, e campeão da Libertadores, em 2019, Gerson também já conquistou duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca pelo Flamengo. São 66 vitórias, 18 empates, 16 derrotas e sete gols marcados pelo Coringa pelo Rubro-Negro.
Com a vitória desta terça-feira, por 4 a 1, o Flamengo chegou a seis pontos em duas rodadas no Grupo G, sendo o líder isolado da chave. Na próxima rodada, o Rubro-Negro vista a LDU, em Quito, na próxima terça-feira, dia 4 de maio.

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