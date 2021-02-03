Gerson Canhotinha critica diretoria do Botafogo: 'Duvido que estaria nessa situação com os moleques'

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Uma surpresa agradável. Foi assim que Gérson "Canhotinha de Ouro", um dos maiores ídolos do Botafogo, viu a atuação do Alvinegro diante do Palmeiras, na última terça-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o time não estaria em uma situação tão ruim na competição se tivesse confiado nas categorias de base desde cedo.

- Quem é esse Navarro, veio da base? É bom jogador, fez um golaço. E fez o gol porque o Matheus Nascimento, também um moleque da base, foi até o meio-campo, roubou a bola do Lucas Lima no grande círculo e partiu para dentro da área do Palmeiras. Por que esses garotos não entraram antes? Por que não botaram a molecada antes? Essa é a grande pergunta. "Ah, mas é muito menino". Encarou o Palmeiras com muitos jogadores que já foram titulares. A molecada vai para dentro. Meio-campo e defesa firmes. São jogadores que podem ser aproveitados, tem que acreditar na molecada - comentou, em seu canal no Youtube.

O ex-meia afirmou que seria muito melhor investir na continuação dos atletas jovens do que nas contratações de Salomon Kalou e Keisuke Honda, por exemplo. O japonês já deixou o clube, enquanto o marfinense é reserva, com uma temporada para esquecer.- Se colocasse cinco jogadores daquele time do Botafogo que perdeu todas as partidas com seis moleques desse aqui, eu duvido que o time estaria nessa situação. Ao invés de trazer Kalou e Honda, pega dois moleques desse aqui e bota lá. É melhor do que esses dois, e muito mais barato. Eles jogam com a estrela solitária no peito, que esses caras não têm - completou.

Gérson enxergou a atuação da equipe comandada por Eduardo Barroca com bons olhos. O campeão da Copa do Mundo de 1970 elogiou os esforços feitos pelos jogadores dentro de campo.