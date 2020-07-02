Gerson brilha, Flamengo vence o Boavista e garante melhor campanha

O Flamengo segue cumprindo seu papel no Campeonato Carioca. Nesta quarta, Pedro e Gerson foram os autores dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, no Maracanã, na rodada de encerramento da fase de grupos da Taça Rio. Com 100% de aproveitamento no segundo turno, a equipe de Jorge Jesus garantiu a melhor classificação geral e e aguarda a definição do Grupo B para conhecer o adversário na semifinal, que será conhecido com os jogos desta quinta-feira.

A melhor campanha geral também dá a possibilidade do Flamengo conquistar o Estadual sem a necessidade de finais. Para isso, basta conquistar a Taça Rio.

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GERSON, O NOME DO JOGO

Do apito inicial ao último instante do jogo, o Rubro-Negro teve o controle da partida. Alternando a intensidade, o time ocupou o campo de ataque e, contando com as boas atuações de Rafinha e Arrascaeta, criou as melhores chances. O grande nome do jogo, porém, foi Gerson, que ditou o ritmo do Fla.

De quebra, o Coringa teve a atuação coroada com a assistência para Pedro abrir o placar, aos 35 minutos da etapa inicial, em jogada que contou com participação perfeita do uruguaio. Depois, já após o intervalo, Gerson recebeu de Arrascaeta e, de canhota, marcou um golaço, Finalização perfeita, de fora da área, sem chances para Klever, que fez boas intervenções ao longo da partida.

Em ritmo de treino - como já havia acontecido diante do Bangu -, o Flamengo levou o confronto a sua maneira até o fim. Se lá atrás Diego Alves pouco trabalhou, sobraram chances para ampliar lá na frente, mas um certo preciosismo dos jogadores impediu um placar mais elástico a favor da equipe de Jorge Jesus. O treinador, por sua vez, fez as cinco substituições permitidas.