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futebol

Gerson alcança marca pelo Flamengo: relembre lances e veja os números!

Contra o Unión La Calera, nesta terça no Maracanã, o Coringa completará 100 jogos com o Manto Sagrado: já são sete gols e sete títulos conquistados como jogador do Rubro-Negro...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 08:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
"Tá difícil de parar, os Coringas do Flamengo..." Eternizado nas memórias da Nação pelos títulos e bom futebol demonstrado desde 2019, o meia Gerson alcançará uma marca expressiva nesta terça-feira, ao entrar em campo diante do Unión La Calera (CHL), pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. Será o 100º jogo do camisa 8 vestindo o Manto, número suficiente para entrar na história do clube. São sete gols e nove taças conquistadas neste período.
A bola rola para Flamengo e La Calera, no Maracanã, às 19h15 com transmissão em tempo real do LANCE!. Relembre os grandes momentos de Gerson pelo Fla!> Confira os grupos, resultados e a classificação da Copa Libertadores 2021!Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019. Logo tornou-se titular do time de Jorge Jesus, que fez história com os títulos da Libertadores e do Brasileirão conquistados no mesmo fim de semana de novembro. Além desses títulos, o meia já conquistou o Carioca, duas Taças Guanabara e duas Supercopas do Brasil, a Recopa Sul-Americana de 2020 e o Campeonato Brasileiro de 2021.
Mesmo com as trocas no comando da equipe, o camisa 8 mantém-se como nome incontestável no meio de campo do Flamengo. Jovem, aos 23 anos, exerce sua liderança no setor em meio a uma série de atletas mais experientes.
Seu contrato com o Rubro-Negro é válido até 31 de dezembro de 2023.
As boas atuações fazem com que Gerson esteja no radar de Tite, da Seleção Brasileira. O meia também é cotado para a Seleção Olímpica que disputará os Jogos de Tóquio de 2021, que serão realizados entre 23 de julho e 8 de agosto.Confira mais números do meia Gerson com a camisa do Flamengo:
Jogos: 99 (65 vitórias / 18 empates / 16 derrotas)​Aproveitamento: 71,71% dos pontos em disputaGols: 7 (Botafogo, Fluminense, Del Valle-EQU, Boavista, Santos e Madureira)
Disciplina: Gerson jamais foi expulso pelo Flamengo. São 19 cartões amarelos.​Garçom: o camisa 8 já deu 11 assistências para os companheiros rubro-negros.​É craque: o meia foi eleito para as seleções do Brasileirão de 2019 e 2020.

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