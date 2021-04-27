Gerson alcança marca pelo Flamengo: relembre lances e veja os números!

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

"Tá difícil de parar, os Coringas do Flamengo..." Eternizado nas memórias da Nação pelos títulos e bom futebol demonstrado desde 2019, o meia Gerson alcançará uma marca expressiva nesta terça-feira, ao entrar em campo diante do Unión La Calera (CHL), pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. Será o 100º jogo do camisa 8 vestindo o Manto, número suficiente para entrar na história do clube. São sete gols e nove taças conquistadas neste período.

A bola rola para Flamengo e La Calera, no Maracanã, às 19h15 com transmissão em tempo real do LANCE!. Relembre os grandes momentos de Gerson pelo Fla!> Confira os grupos, resultados e a classificação da Copa Libertadores 2021!Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019. Logo tornou-se titular do time de Jorge Jesus, que fez história com os títulos da Libertadores e do Brasileirão conquistados no mesmo fim de semana de novembro. Além desses títulos, o meia já conquistou o Carioca, duas Taças Guanabara e duas Supercopas do Brasil, a Recopa Sul-Americana de 2020 e o Campeonato Brasileiro de 2021.

Mesmo com as trocas no comando da equipe, o camisa 8 mantém-se como nome incontestável no meio de campo do Flamengo. Jovem, aos 23 anos, exerce sua liderança no setor em meio a uma série de atletas mais experientes.

Seu contrato com o Rubro-Negro é válido até 31 de dezembro de 2023.

As boas atuações fazem com que Gerson esteja no radar de Tite, da Seleção Brasileira. O meia também é cotado para a Seleção Olímpica que disputará os Jogos de Tóquio de 2021, que serão realizados entre 23 de julho e 8 de agosto.Confira mais números do meia Gerson com a camisa do Flamengo:

Jogos: 99 (65 vitórias / 18 empates / 16 derrotas)​Aproveitamento: 71,71% dos pontos em disputaGols: 7 (Botafogo, Fluminense, Del Valle-EQU, Boavista, Santos e Madureira)