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Gerrard pede que Aston Villa fique com Philippe Coutinho em definitivo: 'Por mim, pode pagar o preço'

Brasileiro está emprestado pelo Barcelona ao clube inglês, que precisará pagar R$ 220 milhões caso queira exercer a opção de compra. Jogador marcou três gols em sete partidas...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 16:27

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:27

Destaque do Aston Villa desde que foi contratado pelo clube inglês no mês de janeiro, o brasileiro Philippe Coutinho rapidamente caiu nas graças dos torcedor da equipe de Birmingham. E como se não bastassem as boas atuações, há agora o coro por sua contratação em definitivo.Técnico dos Villans, Steve Gerrard, que foi companheiro de Coutinho em sua época de jogador do Liverpool, elogiou a fase do meia-atacante revelado no Vasco da Gama. O comandante britânico também falou sobre a possível permanência do atleta.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
- Tudo o que posso fazer é dar a minha opinião ao Johan Lange (diretor esportivo), Christian Purslow (diretor executivo) e aos proprietários. Os que mandam estão vendo os jogos e tomarão a decisão final. Phil demonstrou até agora tudo o que é capaz. Por mim, pode pagar o preço - disse o treinador.
Emprestado pelo Barcelona, Philippe Coutinho tem vínculo com o Aston Villa somente até o final da temporada, em junho deste ano. Para ficar em definitivo com o brasileiro, o clube inglês precisará pagar 40 milhões de euros (R$ 220 milhões na cotação atual) para o time da Catalunha.
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Desde que desembarcou no Reino Unido, Coutinho fez sete partidas pelo Aston Villa, com três gols e três assistências. No último sábado, em goleada por 4 a 0 sobre o Southampton, o camisa 23 deixou sua marca uma vez e deu um passe para o gol do compatriota Douglas Luiz.
Crédito: PhilippeCoutinhosobosolharesdeStevenGerrardemtreinodoAstonVilla(Foto:Divulgação/AstonVilla

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