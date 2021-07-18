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Gerente geral da base do Botafogo elogia Matheus Nascimento: 'É um jogador espetacular'

Em entrevista à Botafogo TV, Tiano Gomes também explicou as subidas e descidas do atacante entre o time profissional e o de base...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 17:37

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 17:37

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma das principais joias do Botafogo para o futuro é o atacante Matheus Nascimento. O jogador, que tem apenas 17 anos, é cria da base alvinegra, mas já soma passagens pelo time profissional, inclusive, com direito a um gol marcado. Em entrevista à Botafogo TV, o Gerente Geral da Base do clube, Tiano Gomes, explicou o planejamento com Nascimento e destacou que as subidas e descidas de Nascimento entre o profissional e a base não são erros de planejamento.
> ATUAÇÕES: Rafael Carioca e Warley recebem as piores notas do Botafogo - Nossa torcida tem que entender que essa subida e descida dele não é erro de planejamento. Isso acontece, “ah, rendeu ou não rendeu”, a gente não está pensando só no jogo. Nós estamos pensando nele treinar de uma maneira mais difícil, treinar com uma resistência maior para evolução dele. Ele evoluiu fisicamente. O contato físico que ele tem todo dia com jogadores de 30 anos faz com que a evolução dele aconteça - disse Tiano, que ainda completou.
- Saber qual é a força que o Marcelo (Benevenuto) marcou ele no ano passado, a força com que o Kanu o marcou nos treinos. É diferente. Então, não é erro de planejamento, são experiências que ele precisa, a cada dia, ter e vivenciar tudo isso. Voltou agora ao sub-20, mas hoje, de novo, está na nossa equipe profissional, está no banco.
> Veja a tabela da Série B
Tiano Gomes também não poupou elogios ao atacante. De acordo com ele, Matheus Nascimento é um jogador "espetacular" e que ajudará o Botafogo no profissional. O gerente ainda destacou a importância da família do atleta e de uma boa escola em sua formação.
- É um jogador espetacular, sim, que tem tudo para despontar aqui com a gente. Torço muito para que ele fique aqui um bom tempo com a gente, porque ele é um menino muito bom, de uma família muito boa. Tem coisas que eu o vi fazendo na categoria de base é uma coisa de louco. “Ah, só fez na base”. Não, vocês podem ter certeza, no profissional, o Matheus vai fazer gol.
- Falamos tanto de formação da pessoa, da família, da escola. O Matheus é um exemplo bem claro disso. É de uma família muito boa e estuda em uma escola muito boa. Isso aí já é quase 80%, já ajuda no potencial. O potencial que ele tem todo mundo já viu na base e tenho certeza que vai vir no profissional, estamos vendo no sub-20.

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