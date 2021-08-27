Gerente da base do Vasco, Rodrigo Dias explica demissão do técnico da equipe sub-20 e cita reformulação

Vitoriosa nos últimos anos, as categorias de base do futebol masculino do Vasco vivem um momento de crise. Especialmente o time sub-17, que perdeu a final do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, e o sub-20, que vive momento ruim. O técnico Alexandre Gomes foi demitido, inclusive. Há menos de três meses no cargo, o gerente geral da base, Rodrigo Dias, avaliou a saída do treinador.- Infelizmente, não deu certo (com o Alexandre). Inicialmente, nos primeiros jogos, nós tivemos bons resultados, mas nos últimos jogos, infelizmente as coisas acabaram não acontecendo. Nos chamou a atenção a falta de evolução da equipe nos aspectos necessários, muito mais do que somente os resultados. Passo aqui minha gratidão ao Alexandre, um ser humano fantástico e grande profissional - ponderou Rodrigo em entrevista ao site "ge".