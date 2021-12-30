Gerente da base do Vasco justifica a juventude do time para a Copa São Paulo sub-20: 'Qualidade, e não idade'

A lista dos 22 jogadores que viajam segue a sete chaves, mas a presença de 11 atletas com até 17 anos no grupo de 30 que se preparam indica: o Vasco terá uma equipe com média de idade baixa na Copa São Paulo de Juniores que está para começar. E o gerente da base cruz-maltina, Rodrigo Dias, explica o contexto.- De fato temos média de idade relativamente baixa, mas o critério que utilizamos é a qualidade, e não a idade. Por termos passado por um processo de reformulação no sub-20 este ano e o sub-17 ter disputou quatro finais e ganhado duas, é natural que esses atletas mais novos ganhem mais espaço. Foram credenciados pelos resultados, bom desempenho e por serem atletas com talento e potencial - afirmou, nesta quarta-feira.

O grupo que está em treinamento conta com jogadores mais conhecidos, como Vinícius e Figueiredo, mas também conta com Rayan, de 15 anos. Rodrigo entende que o sucesso recente da equipe sub-20 esvaziou a qualidade da categoria, que passou a servir ao time principal.

- Quando a equipe sub-20 é campeã da Copa do Brasil e da Supercopa (de 2020, mas disputada no último fevereiro), sobem a maioria dos atletas que participaram ativamente. Há um processo de reformulação que é natural. Vamos com uma equipe com média de idade de 17,9 anos e prezamos pela qualidade - emendou Rodrigo.

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De fato, é frequente a utilização e a tentativa de aproveitamento de jogadores da base do Vasco no time profissional. A geração atual do sub-20 tenta seguir o embalo.

- Com certeza essa garotada vai dar bons frutos para o nosso Vasco, vai honrar a camisa. E sabemos que vão ter sucesso também fora do Vasco quando chegar uma proposta interessante, que tradicionalmente vemos o mercado do exterior vir em busca dos nossos atletas - projetou Rodrigo.

O Vasco estreia na Copa São Paulo de Juniores no dia 5 de janeiro, contra o Lagarto (SE). O Cruz-Maltino está no grupo 24, em Santana do Parnaíba.