Geração dos Meninos da Vila brilha desde o Sub-11 no Santos

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O Santos está usando o Campeonato Paulista como laboratório para conhecer os Meninos da Vila, mas não é novidade ver essa geração dos garotos nascidos em 2002 brilhando. Desde a categoria Sub-11 eles conquistam títulos na base santista. Em 2013 foram campeões paulista da categoria sobre a Portuguesa com uma vitória por 2 a 0 na decisão. O atacante Kaio Jorge marcou um dos gols. Além dele, Ivonei, Renyer, Gabriel Pirani, Sandry e Pedrinho Scaramussa estavam no elenco.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm 2015, os Meninos da Vila golearam o Corinthians por 4 a 0, na Vila Belmiro, na final do Campeonato Paulista sub-13. Eles fizeram uma campanha invicta, com 16 vitórias e 6 empates nos 22 jogos disputados, foram 58 gols marcados. Hoje no elenco profissional, o volante Ivonei e o atacante Renyer marcaram gol naquela final. Além dos jogadores que já estavam na conquista do Paulista sub-11, Marcos Leonardo, da geração 2003, também passou a integrar a equipe.