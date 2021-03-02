Geração dos Meninos da Vila brilha desde o Sub-11 no Santos

O Santos está usando o Campeonato Paulista como laboratório para conhecer os Meninos da Vila, mas não é novidade ver essa geração dos garotos nascidos em 2002 brilhando. Desde a categoria Sub-11 eles conquistam títulos na base santista. Em 2013 foram campeões paulista da categoria sobre a Portuguesa com uma vitória por 2 a 0 na decisão. O atacante Kaio Jorge marcou um dos gols. Além dele, Ivonei, Renyer, Gabriel Pirani, Sandry e Pedrinho Scaramussa estavam no elenco.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm 2015, os Meninos da Vila golearam o Corinthians por 4 a 0, na Vila Belmiro, na final do Campeonato Paulista sub-13. Eles fizeram uma campanha invicta, com 16 vitórias e 6 empates nos 22 jogos disputados, foram 58 gols marcados. Hoje no elenco profissional, o volante Ivonei e o atacante Renyer marcaram gol naquela final. Além dos jogadores que já estavam na conquista do Paulista sub-11, Marcos Leonardo, da geração 2003, também passou a integrar a equipe.
O lateral-direito Sandro, da geração 2001, está no clube desde o Sub-13 e foi campeão paulista da categoria em 2014, em um time que tinha Rodrygo, Yuri Alberto e Victor Yan. Kevin Malthus é da geração 2003, como Marcos Leonardo, e está no clube desde o Sub-11.Kaiky Fernandes e Ângelo são mais novos, da geração 2004, mas ambos também atuam pelo Santos desde categoria sub-11. Das novidades da equipe contra o Santo André, apenas o atacante Allanzinho e o zagueiro Robson Reis chegaram mais tarde ao clube.