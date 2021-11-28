Gêmeo de Rafael, Fabio fala sobre pedidos para jogar pelo Botafogo: 'Me emociona'

A festa do título do Botafogo na Série B, neste domingo, teve um pedido especial da torcida Glorioso no Nilton Santos. O lateral-esquerdo Fabio, do Nantes, irmão gêmeo de Rafael, publicou um vídeo em que torcedores gritam o seu nome e pedem que ele venha para o Alvinegro.

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No vídeo, publicado no próprio Twitter, Fabio mostrou a chegada ao estádio e um grupo de torcedores gritando o seu nome e falando "pode vir você também". E o lateral-esquerdo falou sobre os pedidos da torcida:

- Escutar vocês me pedindo aí, me emociona, de verdade. Sou torcedor e sei o que vocês estão sentindo agora. Parabéns Botafogo. Essa é a torcida que conheço - publicou Fabio. Não é a primeira vez que Fabio demonstra a sua paixão pelo Botafogo. Há poucos meses, o lateral respondeu um comentário do irmão falando que estava "chegando" no clube. O jogador tem contrato com o Nantes até o meio de 2022.