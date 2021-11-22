Gaviões reconhece melhora do Corinthians contra o Santos, mas volta a cobrar diretoria e Sylvinho

Através das redes sociais, a Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada do Corinthians, voltou a cobrar a diretoria corintiana sobre o planejamento para o futebol em 2022. Eles reconheceram a melhora no desempenho do Timão na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo (21), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas destacam que a apresentação no clássico 'não invalida a cobrança diária em relação ao técnico e também o que consideram ausência de comprometimento por parte de alguns jogadores'.

Nos últimos dias, a uniformizada já havia cobrado a saída de Sylvinho do comando técnico corintiano.

- Queremos um técnico a altura do Sport Club Corinthians Paulista - diz trecho da nota.

O comunicado também atenta a diretoria do Timão que a torcida não aceita o planejamento para o próximo ano.

Além da saída de Sylvinho, em manifestações recentes a Gaviões da Fiel já havia se colocado favorável ao desligamento de Alessandro Nunes e Roberto de Andrade dos cargos de gerente e diretor de futebol, respectivamente.

Mesmo com o ambiente conturbado fora das quatro linhas, o Corinthians é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 53 pontos e briga por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022.