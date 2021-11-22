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Gaviões reconhece melhora do Corinthians contra o Santos, mas volta a cobrar diretoria e Sylvinho

Principal torcida uniformizada corintiana voltou a pedir a saída do treinador: 'Queremos um técnico a altura do Sport Club Corinthians Paulista'...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 11:30

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 11:30

Através das redes sociais, a Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada do Corinthians, voltou a cobrar a diretoria corintiana sobre o planejamento para o futebol em 2022. Eles reconheceram a melhora no desempenho do Timão na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo (21), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas destacam que a apresentação no clássico 'não invalida a cobrança diária em relação ao técnico e também o que consideram ausência de comprometimento por parte de alguns jogadores'.
Nos últimos dias, a uniformizada já havia cobrado a saída de Sylvinho do comando técnico corintiano.
- Queremos um técnico a altura do Sport Club Corinthians Paulista - diz trecho da nota.
O comunicado também atenta a diretoria do Timão que a torcida não aceita o planejamento para o próximo ano.
Além da saída de Sylvinho, em manifestações recentes a Gaviões da Fiel já havia se colocado favorável ao desligamento de Alessandro Nunes e Roberto de Andrade dos cargos de gerente e diretor de futebol, respectivamente.
Mesmo com o ambiente conturbado fora das quatro linhas, o Corinthians é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 53 pontos e briga por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022.
Crédito: Torcidacorintianavoltouatecercríticasagestãodoclubenestatemporada(Foto:MaurícioLopes

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