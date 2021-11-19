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Gaviões da Fiel volta a pedir saída do técnico Sylvinho do Corinthians: 'Não tem competência para tal função'

Pela terceira vez em um período de apenas um mês, a principal torcida organizada do clube cobra a demissão do treinador, que neste domingo dirige o time contra o Santos no clássico...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 14:25

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 14:25

Pela terceira vez em um período de apenas um mês, a Gaviões da Fiel cobrou do Corinthians a demissão do técnico Sylvinho. Por meio de nota oficial divulgada nesta sexta-feira, a principal torcida organizada do clube disse que apoiará o time no clássico contra o Santos, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão, mas destacou que não abre mão da saída do treinador, que voltou a ser alvo de muitas críticas após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, sofrida na última quarta, no Maracanã.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em sua nota oficial, a Gaviões destacou que o treinador "não tem competência para tal função" e também voltou a pedir pelas saídas de Roberto de Andrade e Alessandro Nunes da diretoria de futebol, reivindicação que lembrou já ter sido negada anteriormente pelo presidente do Alvinegro, Duílio Monteiro Alves.
A nota oficial enfatiza que a organizada sempre irá apoiar o Corinthians em todas as partidas que disputar, independentemente do técnico que estiver no comando da equipe, mas destaca que "o planejamento de 2022 deve-se iniciar com outra comissão técnica" e que "essa, a Fiel Torcida não aceita".Anteriormente, a Gaviões pediu pela saída de Sylvinho após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, e na sequência fez o mesmo depois do empate por 2 a 2 com o Inter, no Beira-Rio, em duas rodadas seguidas do Brasileirão.
Confira, na íntegra, a nota oficial divulgada pela Gaviões da Fiel:
Não é de hoje que exigimos a saída da atual diretoria de futebol do Corinthians,sobretudo dos diretores Roberto de Andrade e Alessandro Nunes. Recentemente, exigimos e seguiremos exigindo a saída do técnico Sylvinho por entendermos que o treinador atual do Timão não tem competência para tal função. No mês de outubro, cobramos novamente o presidente do clube Duílio Monteiro Alves que naquela época rechaçava qualquer mudança no departamento de futebol.
Temos ciência da responsabilidade que a Fiel Torcida nos deposita e a intenção é sempre defender e cobrar o clube quando necessário.
Portanto, no clássico de domingo diante do San7os, iremos apoiar os 90 minutos esse grupo que hoje faz parte do elenco mas seguiremos exigindo a saída do técnico Sylvinho.
Assim como sempre apoiamos o Corinthians, seja onde for. Nesse final de semana temos duas caravanas saindo, sendo uma para a final da Copa Libertadores de Futebol Feminino e outra para a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Dessa forma, manifestamos que o planejamento de 2022 deve-se iniciar com outra comissão técnica. Essa, a Fiel Torcida não aceita.
FORA TODO MUNDO.
GAVIÕES DA FIEL TORCIDA.
Crédito: GaviõesemprotestorecentenoCTJoaquimGrava:novopedidopelasaídadeSylvinho(Foto:Twitter/GaviõesdaFiel

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