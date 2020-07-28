Gauchão: Gre-Nal pode acontecer na semifinal do returno; Confira

Crédito: Divulgação Twitter Internacional

Chega ao fim nesta quarta-feira a Fase de Grupos do Campeonato Gaúcho. Com apenas o Grêmio garantido na semifinal, outras três vagas estão em aberto e promete muita emoção.No grupo A, Inter, Novo Hamburgo, Juventude e São Luiz disputam duas vagas. Apenas o Colorado e o Nóia dependem das próprias forças. No caso do Jaconero e time de Ijuí, eles precisam vencer e torcer pelo tropeço dos concorrentes.

Na chave A, a situação é bem diferente. O Grêmio disparou na liderança do grupo e cumpre tabela nesta jornada final. Por outro lado, Caxias e Esportivo brigam pela última vaga.

Pode ter Gre-Nal

Com o Tricolor na liderança da chave, o Inter pode ser o seu adversário na semi. Para isso acontecer, o Colorado tem que perder o seu jogo e ser ultrapassado pelo Novo Hamburgo ou Juventude.

Rodada final do Gauchão