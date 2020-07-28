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futebol

Gauchão: Gre-Nal pode acontecer na semifinal do returno; Confira

Caso o Colorado avance para a semifinal na segunda colocação do grupo, ele encara o Grêmio, líder do grupo B...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 19:10
Crédito: Divulgação Twitter Internacional
Chega ao fim nesta quarta-feira a Fase de Grupos do Campeonato Gaúcho. Com apenas o Grêmio garantido na semifinal, outras três vagas estão em aberto e promete muita emoção.No grupo A, Inter, Novo Hamburgo, Juventude e São Luiz disputam duas vagas. Apenas o Colorado e o Nóia dependem das próprias forças. No caso do Jaconero e time de Ijuí, eles precisam vencer e torcer pelo tropeço dos concorrentes.
Na chave A, a situação é bem diferente. O Grêmio disparou na liderança do grupo e cumpre tabela nesta jornada final. Por outro lado, Caxias e Esportivo brigam pela última vaga.
Pode ter Gre-Nal
Com o Tricolor na liderança da chave, o Inter pode ser o seu adversário na semi. Para isso acontecer, o Colorado tem que perder o seu jogo e ser ultrapassado pelo Novo Hamburgo ou Juventude.
Rodada final do Gauchão
29/0715h - Novo Hamburgo x Grêmio - Arena Alviazul15h - Inter x Aimoré - CT Morada dos Quero-Queros15h - Pelotas x São José - CT Hélio Dourado15h - São Luiz x Brasil de Pelotas - Arena Cruzeiro15h - Ypiranga x Caxias - Montanha dos Vinhedos15h - Juventude x Esportivo - Alfredo Jaconi

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