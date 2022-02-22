Gatito torce por Cavani no Botafogo e ressalta importância de jogo contra Flamengo: 'Não só traz os três pontos'

Os bastidores do Botafogo estão agitados. Enquanto passa pela reta final para concluir a venda de 90% da SAF para John Textor, o clube tem interesse em Edinson Cavani, do Manchester United, e está perto de Luís Castro. Nesta quarta-feira, o Alvinegro enfrenta o Flamengo, pelo Campeonato Carioca.+ Cavani, Luís Castro, ida a Portugal... John Textor atualiza situações do Botafogo em chegada ao Brasil

Gatito Fernández concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira no Estádio Nilton Santos. Diante de um 'turbilhão de notícias', o goleiro paraguaio torce para que tudo termine com um final feliz.

– Nos bastidores já teve comentário ao treinador, não está oficializado pelo clube mas já conhecemos um pouco do trabalho dele. Vasta experiência, profissional com todo o processo da formação de jogadores. Em relação ao Cavani é claro todos nós queremos jogar com os melhores jogadores do mundo, ele é um deles. Seria uma coisa muito boa para o Botafogo, para nós jogadores - afirmou.

Dentro de campo, o Botafogo tem um grande teste. Enquanto os aguardados reforços ainda não chegam, o Alvinegro joga o Carioca com um time recheado de jovens jogadores. O camisa 1 afirmou que é a hora de passar tranquilidade aos garotos.

– É fazer eles entenderem a importância desse jogo, essa vitória não só traz os três pontos, mas um 'plus' a mais. Mas é a tranquilidade, estamos fazendo um bom campeonato com um elenco muito jovem, então é para eles ganharem essa experiência nesse tipo de jogo grande, vai ser importante para o resto do campeonato - ressaltou.

De volta às atividades em 2022, Gatito ficou 15 meses parado por conta de uma grave lesão no joelho. Mesmo com poucos jogos na temporada, o paraguaio já deu sinais que recuperou o ritmo antigo e voltou ao "velho normal"

– Realmente estava na dúvida, eu mesmo queria saber como o Gatito iria voltar depois de tanto parado. Estava melhorando nos treinamentos para quando acontecesse esse momento, fico feliz de estar na altura que o clube merece. Já tinha feito anteriormente quando estava jogando, fico muito feliz dessa maneira que voltei aos jogos. Quero agradecer a todos os profissionais do clube, da parte de saúde, treinamento de goleiros, jogadores, os outros goleiros... Todos foram muito importantes para eu voltar a ser o Gatito que sempre fui - analisou.MAIS DECLARAÇÕES DE GATITO

Momento do clube fora de campo– Expectativa é muito boa. Tudo que está sendo feito é para crescer mais ainda o Botafogo, o que resta a nós jogadores é dar o nosso melhor dentro de campo. A gente tem que se focar dentro de campo, essa é a nossa melhor maneira de representar o clube. É deixar para as pessoas que têm essa função de representar o clube para deixar fazer o trabalho deles.

Jogo contra o Flamengo– Estamos muito focados nesse jogo, é mais um clássico com grande história. Estamos preparados para fazer um grande jogo para buscar três pontos. Os clássicos se definem em detalhes, temos que estar atentos nas situações do jogo.

Como jogar contra o Flamengo– Temos que ter todos os cuidados possíveis, assim como fizemos com todos os times que já enfrentamos. Estar atento a cada detalhe, eles têm uma boa equipe mas nós também temos um bom time. Estamos focados e com muita vontade de fazer um grande jogo e conseguir os três pontos.

John Textor nas arquibancadas– Tudo isso pode acontecer, mas fica fora do gramado. Na hora que a gente entra focamos apenas no jogo, nas quatro linhas. Seria muito importante sim, mas não apenas pela questão do John, tem o campeonato em si, pelo 'plus' que traz a vitória em um clássico, a confiança... Isso é o mais importante nesse jogo.