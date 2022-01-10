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Gatito Fernández testa positivo para Covid-19; Rafael está liberado para voltar às atividades no Botafogo

Goleiro apresenta sintomas leves e é acompanhado de perto pelo departamento médico do clube alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 16:05

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 16:05

O Botafogo iniciou a semana com uma baixa em seu elenco. O goleiro Gatito Fernández testou positivo para Covid-19 e ficará uma semana fora dos trabalhos, conforme indicam as novas normas da Secretaria Municipal do Rio, que reduzem o período de isolamento após novos estudos sobre a doença. De acordo com o boletim médico, o camisa 1 alvinegro tem sintomas leves e passa bem. Ele será acompanhado pelo departamento médico do clube nos próximos dias.
O técnico Enderson Moreira ganhou uma boa notícia em relação ao seu elenco. O lateral Rafael, que na reapresentação do elenco para a pré-temporada estava infectado com Covid-19, já está liberado. Após ter ficado assintomático, o jogador passou por avaliações cardiológicas e testes complementares, o que é corriqueiro antes de um atleta voltar a ter plenas condições de atuar com o grupo.
Crédito: Gatitoficaráporsetediasfora(Foto:VítorSilva/Botafogo

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