Gatito Fernández testa positivo para Covid-19; Rafael está liberado para voltar às atividades no Botafogo

O Botafogo iniciou a semana com uma baixa em seu elenco. O goleiro Gatito Fernández testou positivo para Covid-19 e ficará uma semana fora dos trabalhos, conforme indicam as novas normas da Secretaria Municipal do Rio, que reduzem o período de isolamento após novos estudos sobre a doença. De acordo com o boletim médico, o camisa 1 alvinegro tem sintomas leves e passa bem. Ele será acompanhado pelo departamento médico do clube nos próximos dias.