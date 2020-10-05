Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gatito Fernández se apresenta à seleção paraguaia para Eliminatórias

Goleiro não atuará nas duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, nos jogos contra Palmeiras, dia 7, no Nilton Santos, e Sport, dia 11, na Ilha do Retiro...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 16:53
Crédito: Juan Mabromata / AFP
Nesta segunda-feira, o goleiro do Botafogo, Gatito Fernández, se apresentou à seleção paraguaia para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A equipe entra em campo contra Peru, dia 8 de outubro, em Assunção, e Venezuela, dia 13, em Mérida.
Gatito não poderá atuar nas partidas contra Palmeiras, dia 7, no Nilton Santos, e Sport, dia 11, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro foi desfalque do Botafogo nos últimos jogos por um edema ósseo no joelho e será avaliado pela seleção paraguaia. Diego Cavalieri segue como o titular no gol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados