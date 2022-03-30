Gatito Fernández retorna ao Botafogo sem atuar pela seleção do Paraguai

Gatito Fernández retorna ao Brasil sem ter atuado pela seleção Paraguaia. O goleiro do Botafogo não saiu do banco nas duas partidas da Albirroja pelas Eliminatórias, contra Equador e Peru.+ Com meta de 30 jogadores no elenco, Luís Castro já visa criação de 'Botafogo B' no curto prazo

O camisa 1 já voltou ao Brasil e a tendência é que retome às atividades no Botafogo a partir desta quinta-feira, agora tendo Luís Castro como treinador do clube de General Severiano.

A ausência em campo do jogador do Glorioso foi opção técnica de Guillemo Barros Schelotto, técnico da seleção, que optou por Antony Silva na meta. O Paraguai venceu o Equador por 3 a 1 em Assunção mas foi superado pelo Peru por 2 a 0 em Lima.

Vale lembrar que o Botafogo até tentou a liberação de Gatito da seleção visando as semifinais do Campeonato Carioca, mas a federação não deixou. Contra o Fluminense, Diego Loureiro atuou no jogo de ida e Douglas Borges foi titular na partida da volta.

Foi a primeira convocação de Gatito Fernández desde a grave lesão no joelho sofrida em 2020. O goleiro ficou mais de 15 meses afastado dos gramados, mas voltou em bom nível.