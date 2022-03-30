Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gatito Fernández retorna ao Botafogo sem atuar pela seleção do Paraguai

Goleiro não sai do banco nas partidas contra Equador e Peru, pelas Eliminatórias; camisa 1 deve retornar aos treinos pelo Botafogo nesta quinta-feira...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 19:44
Gatito Fernández retorna ao Brasil sem ter atuado pela seleção Paraguaia. O goleiro do Botafogo não saiu do banco nas duas partidas da Albirroja pelas Eliminatórias, contra Equador e Peru.+ Com meta de 30 jogadores no elenco, Luís Castro já visa criação de 'Botafogo B' no curto prazo
O camisa 1 já voltou ao Brasil e a tendência é que retome às atividades no Botafogo a partir desta quinta-feira, agora tendo Luís Castro como treinador do clube de General Severiano.
A ausência em campo do jogador do Glorioso foi opção técnica de Guillemo Barros Schelotto, técnico da seleção, que optou por Antony Silva na meta. O Paraguai venceu o Equador por 3 a 1 em Assunção mas foi superado pelo Peru por 2 a 0 em Lima.
Vale lembrar que o Botafogo até tentou a liberação de Gatito da seleção visando as semifinais do Campeonato Carioca, mas a federação não deixou. Contra o Fluminense, Diego Loureiro atuou no jogo de ida e Douglas Borges foi titular na partida da volta.
Foi a primeira convocação de Gatito Fernández desde a grave lesão no joelho sofrida em 2020. O goleiro ficou mais de 15 meses afastado dos gramados, mas voltou em bom nível.
Crédito: Gatito,goleirodoBotafogo,peloParaguai(Foto:Divulgação/Paraguai

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério
Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados