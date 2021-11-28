Gatito Fernández pede mulher em casamento durante festa do Botafogo no gramado do Nilton Santos

Não faltaram motivos para o goleiro Gatito Fernández comemorar neste domingo. O paraguaio voltou a ser relacionado para uma partida do Botafogo depois de mais de um ano e justamente no jogo da entrega da taça do título da Série B. Além disso, após o empate em 2 a 2 com o Guarani, no Nilton Santos, o jogador pediu para se casar com Silvia, sua companheira e mãe de sua filha Rafaella, ainda no gramado do estádio.

Com um buquê de flores, o goleiro ainda usou o microfone do sistema de som e o telão do Nilton Santos para chamar a atenção dos presentes e fazer o pedido a Silvia, que prontamente aceitou. Jogadores e convidados que estavam no gramado comemoraram o "sim" de Silvia.Gatito voltou a ser relacionado para um jogo do Botafogo depois de 14 meses. Havia a expectativa de que o paraguaio até pudesse entrar em campo durante a partida contra o Guarani, o que não aconteceu. Recuperado de uma lesão no joelho direito, o arqueiro pode ser peça fundamental para 2022.