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Gatito Fernández pede mulher em casamento durante festa do Botafogo no gramado do Nilton Santos

Goleiro paraguaio voltou a ser relacionado para uma partida do Botafogo depois de 14 meses e aproveitou a festa do título da Série B para fazer o pedido de casamento...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 20:13
Não faltaram motivos para o goleiro Gatito Fernández comemorar neste domingo. O paraguaio voltou a ser relacionado para uma partida do Botafogo depois de mais de um ano e justamente no jogo da entrega da taça do título da Série B. Além disso, após o empate em 2 a 2 com o Guarani, no Nilton Santos, o jogador pediu para se casar com Silvia, sua companheira e mãe de sua filha Rafaella, ainda no gramado do estádio.
Com um buquê de flores, o goleiro ainda usou o microfone do sistema de som e o telão do Nilton Santos para chamar a atenção dos presentes e fazer o pedido a Silvia, que prontamente aceitou. Jogadores e convidados que estavam no gramado comemoraram o "sim" de Silvia.Gatito voltou a ser relacionado para um jogo do Botafogo depois de 14 meses. Havia a expectativa de que o paraguaio até pudesse entrar em campo durante a partida contra o Guarani, o que não aconteceu. Recuperado de uma lesão no joelho direito, o arqueiro pode ser peça fundamental para 2022.
Crédito: (Foto:VítorSilva/Botafogo

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