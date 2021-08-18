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futebol

Gatito Fernández inicia transição no Botafogo e volta a treinar no campo

Goleiro atuou pela última vez em novembro, pelo Paraguai, quando agravou o edema no joelho direito sofrido em setembro...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 14:29

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 14:29

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Fora do Botafogo desde setembro do ano passado, o goleiro Gatito Fernández está mais próximo de retornar ao campo. Nesta terça-feira, o paraguaio publicou nas redes sociais um vídeo realizando um trabalho físico no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
O goleiro agora se junta a Diego Cavalieri e Jonathan em fase de transição, conforme comunicado pelo Botafogo antes da partida contra o Guarani, nesta terça. Com o longo período fora, Gatito ainda precisará de mais tempo antes de voltar a jogar.
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