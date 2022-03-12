Gatito é convocado pelo Paraguai e Botafogo precisa de vitória para não perder goleiro em semi do Carioca

O momento de Gatito Fernández, que retornou com sólidas atuações ao gol do Botafogo após uma grave lesão no joelho, foi reconhecido. O goleiro foi convocado para a Seleção Paraguaia para os dois últimos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas.+ Botafogo faz proposta por Fernando Marçal, lateral do Wolverhampton

O camisa 1 do Alvinegro foi um dos três goleiros chamado por Guillermo Barros Schelotto para os compromissos contra Equador, no dia 24, e Peru, 29. A questão é que essas datas podem bater com as semifinais do Campeonato Carioca.

Há 'salvação'. O Botafogo não perderá Gatito se terminar em terceiro na Taça Guanabara, já que os jogos marcados para essa colocação estão marcados para os dias 16, quarta-feira, e 20, domingo.

Para isso, portanto, o Botafogo precisa vencer o Audax Rio neste domingo, pela última rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro tem o mesmo número de pontos do Vasco, mas leva vantagem no desempate por ter três gols a mais no saldo - algo que, claro, também precisa ser mantido.

É a primeira convocação de Gatito desde a lesão que o afastou dos gramados por mais de um ano. O goleiro foi titular em todos os jogos do Botafogo na atual temporada.