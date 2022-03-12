Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gatito é convocado pelo Paraguai e Botafogo precisa de vitória para não perder goleiro em semi do Carioca
futebol

Gatito é convocado pelo Paraguai e Botafogo precisa de vitória para não perder goleiro em semi do Carioca

Camisa 1 foi convocado por Guillermo Barros Schelotto pela primeira vez desde a lesão; Botafogo não perderá goleiro se terminar em terceiro na Taça Guanabara...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 11:30

Publicado em 12 de Março de 2022 às 11:30

O momento de Gatito Fernández, que retornou com sólidas atuações ao gol do Botafogo após uma grave lesão no joelho, foi reconhecido. O goleiro foi convocado para a Seleção Paraguaia para os dois últimos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas.+ Botafogo faz proposta por Fernando Marçal, lateral do Wolverhampton
O camisa 1 do Alvinegro foi um dos três goleiros chamado por Guillermo Barros Schelotto para os compromissos contra Equador, no dia 24, e Peru, 29. A questão é que essas datas podem bater com as semifinais do Campeonato Carioca.
Há 'salvação'. O Botafogo não perderá Gatito se terminar em terceiro na Taça Guanabara, já que os jogos marcados para essa colocação estão marcados para os dias 16, quarta-feira, e 20, domingo.
Para isso, portanto, o Botafogo precisa vencer o Audax Rio neste domingo, pela última rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro tem o mesmo número de pontos do Vasco, mas leva vantagem no desempate por ter três gols a mais no saldo - algo que, claro, também precisa ser mantido.
É a primeira convocação de Gatito desde a lesão que o afastou dos gramados por mais de um ano. O goleiro foi titular em todos os jogos do Botafogo na atual temporada.
Crédito: GatitoéogoleirodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados