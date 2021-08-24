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Gatito continua rotina de treinos para retornar ao Botafogo e torcida se empolga nas redes sociais

Clube divulgou vídeo de treinamento do goleiro paraguaio e botafoguenses comemoram...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 20:31

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 20:31

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Gatito Fernández não atua pelo Botafogo desde setembro de 2020, quando foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito defendendo a Seleção Paraguaia. Nesta terça-feira, o clube divulgou um vídeo do goleiro realizando atividade física em campo e a torcida reagiu esperançosa por um retorno do atleta para o final da Série B.
> Confira onde assistir os jogos do Botafogo na semana Após ficar quase um ano em tratamento da lesão, o clube divulgou que o goleiro paraguaio tinha avançado para a fase de transição. Gatito segue em evolução no tratamento do joelho e possui estimativa para voltar a vestir a camisa alvinegra em setembro. Veja algumas reações de torcedores alvinegros.

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