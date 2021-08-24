Gatito continua rotina de treinos para retornar ao Botafogo e torcida se empolga nas redes sociais

Gatito Fernández não atua pelo Botafogo desde setembro de 2020, quando foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito defendendo a Seleção Paraguaia. Nesta terça-feira, o clube divulgou um vídeo do goleiro realizando atividade física em campo e a torcida reagiu esperançosa por um retorno do atleta para o final da Série B.

> Confira onde assistir os jogos do Botafogo na semana Após ficar quase um ano em tratamento da lesão, o clube divulgou que o goleiro paraguaio tinha avançado para a fase de transição. Gatito segue em evolução no tratamento do joelho e possui estimativa para voltar a vestir a camisa alvinegra em setembro. Veja algumas reações de torcedores alvinegros.