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Garotos do Ninho: veja onde assistir aos jogos da base do Flamengo na semana

Nesta semana, o Flamengo tem dois jogos de mata-mata: disputa a final do Carioca sub-20 contra o Fluminense e as quartas de final da Copa do Brasil sub-17 contra o Cruzeiro...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 21:01

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 21:01
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo tem uma semana recheada de partidas com os Garotos do Ninho. No total, os times de base do Rubro-Negro Carioca jogarão seis vezes, incluindo uma final do Campeonato Carioca sub-20 e um confronto de quartas de final do sub-17. Veja o calendário a seguir:> Flamengo lança primeira camisa Pride do clube; saiba preços e onde comprarSUB-20
FLAMENGO X FLUMINENSE - final do Campeonato Carioca (na ida, Flu 4x1 Fla)Data e horário: 30 de setembro, às 10hLocal: GáveaTransmissão: FlaTV
FLAMENGO X FORTALEZA - 18ª rodada do Brasileirão​Data e horário: 3 de outubro, às 15hLocal: GáveaTransmissão: Eleven
SUB-17
FLAMENGO X CRUZEIRO - quartas de final da Copa do Brasil (na ida, 0x0)Data e horário: 30 de setembro, às 19hLocal: Estádio Luso-BrasileiroTransmissão: Sportv
> Quem será o campeão? Simule a tabela da Libertadores
SUB-16
FLAMENGO X INTERNACIONAL - Copa Gramado 2021Data e horário: 28 de setembro, às 13h30Local: Gramado, no Rio Grande do SulTransmissão: Facebook oficial da Copa Gramado
FLAMENGO X GRÊMIO - Copa Gramado 2021Data e horário: 29 de setembro, às 15h30Local: Gramado, no Rio Grande do SulTransmissão: Facebook oficial da Copa Gramado
SUB-15
FLUMINENSE X FLAMENGO - oitava rodada da Taça GuanabaraData e horário: 2 de outubro, às 10hLocal: XerémTransmissão: FlaTV

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