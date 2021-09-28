Garotos do Ninho: veja onde assistir aos jogos da base do Flamengo na semana

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo tem uma semana recheada de partidas com os Garotos do Ninho. No total, os times de base do Rubro-Negro Carioca jogarão seis vezes, incluindo uma final do Campeonato Carioca sub-20 e um confronto de quartas de final do sub-17. Veja o calendário a seguir:> Flamengo lança primeira camisa Pride do clube; saiba preços e onde comprarSUB-20

FLAMENGO X FLUMINENSE - final do Campeonato Carioca (na ida, Flu 4x1 Fla)Data e horário: 30 de setembro, às 10hLocal: GáveaTransmissão: FlaTV

FLAMENGO X FORTALEZA - 18ª rodada do Brasileirão​Data e horário: 3 de outubro, às 15hLocal: GáveaTransmissão: Eleven

SUB-17

FLAMENGO X CRUZEIRO - quartas de final da Copa do Brasil (na ida, 0x0)Data e horário: 30 de setembro, às 19hLocal: Estádio Luso-BrasileiroTransmissão: Sportv

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SUB-16

FLAMENGO X INTERNACIONAL - Copa Gramado 2021Data e horário: 28 de setembro, às 13h30Local: Gramado, no Rio Grande do SulTransmissão: Facebook oficial da Copa Gramado

FLAMENGO X GRÊMIO - Copa Gramado 2021Data e horário: 29 de setembro, às 15h30Local: Gramado, no Rio Grande do SulTransmissão: Facebook oficial da Copa Gramado

SUB-15